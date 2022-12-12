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Четыре дня в Екатеринбурге разыскивается 54-летний мужчина

Сегодня, 07:47
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в районе ЖБИ пропал 54-летний Илья Чечерин. Об его местонахождении ничего не известно с 8 декабря. К поискам помимо полиции привлечены волонтеры.

Отмечается, что мужчина носит очки с диоптриями. У него есть продолговатый шрам на нижней губе, а также нет нескольких передних зубов. Кроме того, мужчина хромает, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Фото: ДПСО "Прорыв"

На момент пропажи мужчина был одет в ботинки черного цвета, синие джинсы, оливковый свитер и пуховик с капюшоном черного цвета. При себе у него была черная сумка через плечо.

Напомним, ранее под Новоуральском пропала 43-летняя Анна Жилинская. Последний раз она была замечена в селе Тарасково Свердловской области 30 ноября. С тех пор об ее местонахождении ничего неизвестно.

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