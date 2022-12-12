Четыре дня в Екатеринбурге разыскивается 54-летний мужчина

Отмечается, что мужчина носит очки с диоптриями. У него есть продолговатый шрам на нижней губе, а также нет нескольких передних зубов. Кроме того, мужчина хромает, сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
На момент пропажи мужчина был одет в ботинки черного цвета, синие джинсы, оливковый свитер и пуховик с капюшоном черного цвета. При себе у него была черная сумка через плечо.
Напомним, ранее под Новоуральском пропала 43-летняя Анна Жилинская. Последний раз она была замечена в селе Тарасково Свердловской области 30 ноября. С тех пор об ее местонахождении ничего неизвестно.