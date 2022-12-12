Депутат-единоросс погиб в лобовом ДТП с автобусом под Нижней Турой

Предварительно, мужчина превысил скорость на 235 километре трассы «Екатеринбург-Серов» и вылетел на встречную полосу движения на собственном автомобиле Land Cruiser 200, после чего столкнулся с автобусом. Погибшему было 63 года. Наличие или отсутствие алкогольного опьянения установят сотрудники судмедэкспертизы. О смерти изданию Е1 сообщила мэрия Ивдельского ГО.