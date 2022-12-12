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Депутат-единоросс погиб в лобовом ДТП с автобусом под Нижней Турой

Сегодня, 05:24
Фото: Федор Суслов в "Одноклассниках"
Федор Суслов
Федор Суслов, депутат от фракции «Единая Россия» и заместитель председателя думы Ивделя, скончался в ДТП под Нижней Турой. Народный избранник превысил скорость, вылетел на встречную полосу движения и столкнулся с пассажирским автобусом.

Предварительно, мужчина превысил скорость на 235 километре трассы «Екатеринбург-Серов» и вылетел на встречную полосу движения на собственном автомобиле Land Cruiser 200, после чего столкнулся с автобусом. Погибшему было 63 года. Наличие или отсутствие алкогольного опьянения установят сотрудники судмедэкспертизы. О смерти изданию Е1 сообщила мэрия Ивдельского ГО.

1 человек погиб и 5 пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Нижней Турой
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В момент столкновения в пассажирском транспорте находилось 28 людей, включая шофера. В результате аварии пострадали 5 человек, их отправили в больницу.

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#Анна Варнакина#Нижняя Тура#Происшествия#Смерть#Депутат#Превышение скорости#Авария#Единая Россия
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