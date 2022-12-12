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Эксперт: «Из-за роста тарифов на ЖКХ в Тагиле после Нового года подорожают продукты»

Сегодня, 09:00
Фото: TagilCity.ru
В плюсе тагильчане только по сезонным овощам

Индекс утраты не коснулся в Нижнем Тагиле лишь «борщевого набора»

Еда в Нижнем Тагиле дорожала в 2022 году быстрее, чем росли зарплаты жителей города. Редакция выяснила, что крупы стали менее доступны, а в плюсе тагильчане только по сезонным овощам с огорода.

Новая экономическая реальность возвращает жителей Нижнего Тагила к земле, а точнее, в огороды. Именно это исходит из темпов роста цен на овощи из числа «борщевого набора». Картофель, лук, капуста — эти товары в сентябре 2022 года стали доступнее, чем были в 2021 году.

Однако другие товарные позиции показывают индекс утраты: молоко (-5,28%), сметана (-5,16%), сахар (-19,7%), мука (-0,59%), хлеб (-21,15%), рис (-4,4%) и греча (-9,53%) стали менее доступными.

По оценкам экспертов, подорожание продовольственных товаров не закончится: после Нового года продавцы будут вынуждены вновь поднимать цены на полках. В первую очередь грядущий рост цен связывают с повторным за 2022 год подорожанием услуг ЖКХ в России. 

Обычно цены до Нового года стоят, чтобы люди закупили продукты на праздники. А потом в марте–феврале цены подскакивают. Раз власти решили в этом году дважды поднять коммуналку — 1 июля и 1 декабря, на ценах это скажется. Горячая вода, холодная вода, канализация, газ и электричество — поднимают цены на все, на чем сидит предприятие-производитель. И я не знаю, как заводы будут выживать: на газе сидят все, на электричестве сидят все, — рассказал TagilCity.ru представитель дилерской компании, поставляющей в магазины Нижнего Тагила продукты. 

Повлияли на цены и санкции против России, которые усилились в начале 2022 года после объявления специальной военной операции в Украине. Одним из наиболее пострадавших секторов стали в том числе и продовольственные товары:

Плюсом прилетают санкции. Картона нет, краска немецкая, пластика нет. Все эти баночки — это все немцы. Вспомните упаковку йогуртов, соков — там с одной стороны напечатано название и прочее, а сзади все белое. Краски нет! Наш отечественный картон — грязный, он не проходит по СанПинам. Поэтому покупаем его в Финляндии. Весь пищевой пластик зарубежный, краска пищевая тоже — чтобы ребенок это все безопасно облизал.

Напомним, редакция TagilCity.ru рассчитала индекс утраты для порядка 50 товаров из десяти категорий. В их число вошли продукты питания, бытовая химия, техника, автомобили и топливо, услуги ЖКХ, недвижимость, стройматериалы, алкоголь и сигареты. Индекс рассчитывался исходя из соотношения средней заработной платы в Нижнем Тагиле и цены на конкретную позицию в списке. Данные от Свердловскстата использовались за сентябрь 2021 и 2022 годов. 

#Александра Логинова#Нижний Тагил#Экономика#Цены#Эксклюзив#Цены на продукты#Жкх#Рост цен#Рост цен на продукты#Индекс утраты
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