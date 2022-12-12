Фекалии в питьевой воде боятся обнаружить жители поселка под Асбестом

Примерно с километр дороги, все в воде, в фекалиях этих вонючих. Все это бежит к нам во двор. За ночь нас затопит, — комментирует произошедшее очевидица.
Причиной попадания сточных вод в водоемы местные жители называют прорыв трубы очистных сооружений. На протяжении семи часов, что люди наблюдали коммунальную аварию, представители соответствующих служб не приезжали для устранения разлива.
Вся эти «фекалии» текут в реку находящуюся рядом и на жилую территорию, где расположен единственный колодец с питьевой водой, — пишут обеспокоенные жители в сообществе «[ТА] Типичный Асбест».