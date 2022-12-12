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Фекалии в питьевой воде боятся обнаружить жители поселка под Асбестом

Сегодня, 05:12
Фото: 1MI
Реку Большой Рефт затопило фекалиями, текущими из прорванной трубы в поселке Лесозавод под Асбестом. Жители опасаются, что нечистоты попадут в единственный колодец с питьевой водой.
Примерно с километр дороги, все в воде, в фекалиях этих вонючих. Все это бежит к нам во двор. За ночь нас затопит, — комментирует произошедшее очевидица.

Причиной попадания сточных вод в водоемы местные жители называют прорыв трубы очистных сооружений. На протяжении семи часов, что люди наблюдали коммунальную аварию, представители соответствующих служб не приезжали для устранения разлива.

Вся эти «фекалии» текут в реку находящуюся рядом и на жилую территорию, где расположен единственный колодец с питьевой водой, — пишут обеспокоенные жители в сообществе «[ТА] Типичный Асбест».
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#Анна Варнакина#Происшествия#Фекалии#Трубы#Прорыв трубы#Река#Колодец#Асбест
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