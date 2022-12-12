Гергиев и Мацуев лоббируют строительство филармонии в Екатеринбурге

Глава администрации Екатеринбурга отметил, что 150 млн рублей будут направлены на начальный этап проектирования. Вместе с тем, это важный шаг, поскольку только при наличии проекта можно выходить на федеральный уровень с тем, чтобы привлечь необходимый объем средств.