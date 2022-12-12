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Гергиев и Мацуев лоббируют строительство филармонии в Екатеринбурге

Сегодня, 18:00
Фото: 1MI
Мэр Екатеринбурга заявил, что на проект нового здания филармонии в областном бюджете предусмотрены 150 миллионов рублей. По словам Алексея Орлова, в реализации задуманного городу помогут знаменитые музыканты Валерий Гергиев и Денис Мацуев.

Глава администрации Екатеринбурга отметил, что 150 млн рублей будут направлены на начальный этап проектирования. Вместе с тем, это важный шаг, поскольку только при наличии проекта можно выходить на федеральный уровень с тем, чтобы привлечь необходимый объем средств.

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К разработке будущего облика филармонии и интерьера выбранная организация приступит в 2023 году. Алексей Орлов также добавил, что в реализации задуманного заинтересованы знаменитые музыканты — дирижер Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев. Глава областного центра прямо заявил, что известные музыканты знают о проекте и поддерживают его.

Фото: Официальный сайт Zaha Hadid Architects

В 2019 году Валерий Гергиев и Денис Мацуев принимали участие в презентации нового зала свердловской филармонии на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Известно, что архитектурная концепция здания разработана специалистами крупнейшего в мире бюро Zaha Hadid Architects.

Видео: Youtube-канал Urdesign
Проект бюро Захи Хадид зацепил необычностью, космической формой, оболочка напоминает волны. Музыка, звук, свет — всё распространяется волнообразно, — заявлял Свердловскому областному телевидению бывший председатель Градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин.

Воплотить необычный проект в жизнь планировалось 2023-му году. Но теперь ясно, что в следующем году дело, по признанию Алексея Орлова, только «сдвинется с мертвой точки».

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#Андрей Труфанов#Общество#Свердловская область#Екатеринбург#Алексей Орлов#Областной бюджет#Филармония#Строительство новых зданий#Строительство#Видео
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