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Холлы и залы будут отремонтированы к новому году в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11:45
Фото: TagilCity.ru

Новогодняя елка не состоится в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

Капремонт ГДДЮТ в Нижнем Тагиле продолжится в 2023 году. К концу декабря там планируется окончить чистовую отделку холлов, а также концертного и спортивного залов. Новогодний спектакль там не состоится.

По словам директора МУП «Тагилдорстрой» Игоря Васильева, к 2023 году ГДДЮТ полностью готов и сдан не будет. К концу декабря планируется завершить все основные работы в центральных холлах, в концертном и спортивном залах, а также гардеробе.

На следующей неделе планируется чистовая покраска холла, для этого уже заказан клининг. В концертном зале идет наладка сценического оборудования, света и звука. 15 декабря начнем вешать одежду сцены. Спортзал уже полностью окрашен, делаем напольное покрытие, — рассказал журналисту TagilCity.ru Игорь Васильев.

Он отметил, что после экспертизы добавились дополнительные работы, сейчас продолжается суд с проектировщиком, потому что много чего не было учтено. Например, необходимо поставить пожарный резервуар на улице. Его будут делать уже в следующем году.

Планировалось, что главную елку Нижнего Тагила в этом году удастся провести в обновленном дворце, однако она не состоится.

Сделано уже очень много. Я бываю во дворце почти каждый день и вижу как качественно проводится ремонт. По контракту никакие сроки не нарушены. Конечно мечтали, чтобы наши коллективы показали новогодний спектакль уже в обновленном здании и новом современном концертном зале уже в этом году, но придется подождать. Качество работ не должно пострадать, — рассказала TagilCity.ru директор ГДДЮТ Оксана Михневич.

Она отметила, что на время ремонта дворец передан МУП «Тагилдорстрой». Все оборудование будет установлено, как только он будет принят. Оно уже закуплено и находится на ответственном хранении.

Как только ремонт закончится, сразу начнем установку мебели, оборудования и всего прочего. Закуплено все, вплоть до компьютеров и швейных машин. На это было выделено 99 миллионов рублей, — пояснила собеседница.

Напомним, фасад ГДДЮТ в Нижнем Тагиле уже готов, на дворце появилась вывеска с подсветкой. Также в спортзале установлен современный скалодром, на котором смогут проводить соревнования разных уровней.

На фасаде ГДДЮТ в Нижнем Тагиле появилась новая вывеска
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#Евгения Сафина#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#Капремонт#ГДДЮТ#МУП Тагилдорстрой
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