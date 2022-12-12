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Индекс утраты из-за роста цен на ЖКХ, еду и технику высчитали в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:01
Фото: TagilCity.ru
Всего за один год в Нижнем Тагиле многие товары не только выросли в цене, но и перестали быть доступными даже на фоне роста средней заработной платы. Редакция TagilCity.ru высчитала индекс утраты в десяти категориях — от продуктов питания и бытовой химии до недвижимости и новых авто.

Индекс утраты определился в случае, когда в пересчете на среднюю заработную плату товар можно купить лишь в меньшем количестве, нежели год назад.

Статистические данные мы брали за сентябрь 2022 и 2021 годов (открытые данные на момент просчета индекса). Все показатели взяты из отчетов Свердловскстата.

Для расчета были выбраны десять категорий: еда, бытовая химия, электроника и техника, фармацевтика, алкоголь, сигареты, авто, топливо, ЖКХ и недвижимость.

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Среднюю заработную плату за сентябрь минувшего и текущего годов мы поделили на стоимость каждой единицы товара. Если на средний заработок в этом году приходится меньшее число товаров конкретного наименования по сравнению с годом ранее, то это и есть индекс утраты. Мы определили его в процентах, чтобы упростить восприятие результата.

Также редакция пообщалась с экспертами в каждой сфере, чтобы получить оценку от непосредственных участников рынка. Собеседники рассказали о прогнозах на восстановление ситуации в отрасли, поведали о принципиальных изменениях и поделились названиями новых брендов на полках в магазинах, которые пришли на смену покинувшим страну после объявления санкций. Новая экономическая реальность с одной стороны дала стране толчок к развитию импортозамещения, а с другой — поставила жителей в ситуацию, когда часть товаров оказалась менее доступна, чем до начала текущего кризиса.

#Александра Логинова#Нижний Тагил#Индекс утраты#Экономика#Цена#Рост цен#Рост цен на продукты
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