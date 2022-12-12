Индекс утраты из-за роста цен на ЖКХ, еду и технику высчитали в Нижнем Тагиле

Среднюю заработную плату за сентябрь минувшего и текущего годов мы поделили на стоимость каждой единицы товара. Если на средний заработок в этом году приходится меньшее число товаров конкретного наименования по сравнению с годом ранее, то это и есть индекс утраты. Мы определили его в процентах, чтобы упростить восприятие результата.



Также редакция пообщалась с экспертами в каждой сфере, чтобы получить оценку от непосредственных участников рынка. Собеседники рассказали о прогнозах на восстановление ситуации в отрасли, поведали о принципиальных изменениях и поделились названиями новых брендов на полках в магазинах, которые пришли на смену покинувшим страну после объявления санкций. Новая экономическая реальность с одной стороны дала стране толчок к развитию импортозамещения, а с другой — поставила жителей в ситуацию, когда часть товаров оказалась менее доступна, чем до начала текущего кризиса.