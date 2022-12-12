Инкассатор присваивал деньги из банкоматов Свердловской области

Всего от рук мужчины пострадало 10 автоматов, из которых он забирал деньги в виде купюр по 1 или 5 тысяч рублей. Из каждого терминала преступник присваивал от 5 до 25 тысяч рублей. Мужчина объяснил, что воровал для погашения своего кредита и штрафа за езду в пьяном виде. Инкассатору грозит до 6 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.