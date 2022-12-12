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Инкассатор присваивал деньги из банкоматов Свердловской области

Сегодня, 08:51
Фото: 1MI
Инкассатор пойдет под суд в Шалинском районе Екатеринбурга за то, что воровал деньги из банкоматов Свердловской области. С января по июль 2022 года подсудимый украл 97 тысяч рублей из 10 банкоматов.

Принимающий в банкоматах деньги сотрудник воспользовался служебным положением и попал под суд. Екатеринбуржец собирал наличные средства и перевозил их в пункт назначения. Инкассатор работал в разных муниципалитетах Свердловской области и воровал в кассовых аппаратах.

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Всего от рук мужчины пострадало 10 автоматов, из которых он забирал деньги в виде купюр по 1 или 5 тысяч рублей. Из каждого терминала преступник присваивал от 5 до 25 тысяч рублей. Мужчина объяснил, что воровал для погашения своего кредита и штрафа за езду в пьяном виде. Инкассатору грозит до 6 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Криминал#Свердловская область#Инкассатор#Кража#Банкомат#Деньги
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