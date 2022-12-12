Водитель автобуса, который вез 38 детей из Североуральска на экскурсию в арт-резиденцию в Черноисточинск, не справился с управлением и съехал в кювет под Нижним Тагилом. При этом транспорт чуть не врезался в жилые дома. В салоне также находились семеро взрослых. Доставать автобус пришлось с помощью автокрана, после чего сотрудники ГИБДД сопроводили его до места назначения.