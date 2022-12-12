С 5 декабря ни один из постов УГМС в Нижнем Тагиле не зафиксировал превышения концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. При этом, в ноябре метеорологи шесть дней регистрировали превышение сероводорода, а газоанализатор TagilCity.ru — дважды диоксида азота.
Питьевая вода в девяти источниках Нижнего Тагила и пригорода признана некачественной. Результаты исследований проб обнародовала городская Служба экологической безопасности. Они проводились по 17 различным показателям. Воду из этих колодцев и родника можно употреблять только после кипячения.
С 17 декабря в Нижнем Тагиле стоимость проезда на автобусах, маршрутках и трамваях повысится на два рубля. Одна поездка пассажирам будет обходиться в 24 рубля. Именно такой тариф утвердила региональная РЭК. Это будет уже второе подорожание за 2022 год. В мае цена поднялась на один рубль, до 22 рублей.
На УВЗ в Нижнем Тагиле началась акция по сбору денежных средств для помощи военнослужащим на спецоперации. Приказ об этом был подписан исполнительным директором предприятия Владимиром Рощупкиным 5 декабря. При этом в документе указывается, что пожертвования можно вносить на добровольной основе. Сотрудникам предлагается внести средний дневной заработок, либо передать любую сумму на свое усмотрение.
Водитель автобуса, который вез 38 детей из Североуральска на экскурсию в арт-резиденцию в Черноисточинск, не справился с управлением и съехал в кювет под Нижним Тагилом. При этом транспорт чуть не врезался в жилые дома. В салоне также находились семеро взрослых. Доставать автобус пришлось с помощью автокрана, после чего сотрудники ГИБДД сопроводили его до места назначения.
Капитальный ремонт школы № 32 начнется в январе 2023 года. Планируется, что он продлится один календарный год. Ученики на время проведения работ будут распределены по трем ближайшим школам. Тендер по поиску подрядчика на ремонт будет объявлен после утверждения бюджета Нижнего Тагила.
Реконструкция плотины запланирована на 2023–2024 года. На это уже выделен один миллиард рублей. Однако эта сумма не окончательная. Объект планируется сделать частью туристического кластера, так как рядом находятся Демидовский завод и здание заводоуправления.