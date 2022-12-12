Из-за роста заболеваемости прием детей до года отменен в поликлиниках Нижнего Тагила

В детских поликлиниках Нижнего Тагила плановые приемы детей до одного года по вторникам и четвергам отменены. Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ среди детей. Кроме того, на больничных находятся несколько врачей.

В связи с повышенной заболеваемостью с четверга отменяются здоровые приемы. Эпидемии нет, но число заболевших сильно увеличилось, по этому принято такое решение. Врачи тоже болеют, несколько человек находятся на больничном, — сообщили TagilCity.ru в пресс-службе Детской городской больницы. Там отметили, что решение начнет действовать с четверга, 15 декабря. В дальнейшем все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Когда заболеваемость пойдет на спад, то приемы будут возвращены обратно. Напомним, всплеск заболеваемости наблюдается уже вторую неделю. На утро 5 декабря на дом врачей вызывали более 650 родителей. Родители отмечали, что звонить приходится с самого раннего утра. Всплеск заболеваемости ОРВИ у детей зафиксирован в Нижнем Тагиле Узнать подробнее