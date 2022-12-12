Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Нижнем Тагиле

Работает круглосуточная линия дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Она создана для того, чтобы контролировать выполнение дорожными рабочими всех необходимых мероприятий по содержанию автодорог регионального значения, сообщает департамент информационной политики.
Диспетчеры взаимодействуют с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, а также пассажирскими автотранспортными предприятиями.
Оставить жалобу также можно в «Управлении автодорог» Свердловской области по такому то телефону (343) 262-50-65.