Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Нижнем Тагиле

Диспетчеры взаимодействуют с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, а также пассажирскими автотранспортными предприятиями.



Оставить жалобу также можно в «Управлении автодорог» Свердловской области по такому то телефону (343) 262-50-65.