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Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Нижнем Тагиле

Сегодня, 08:35
Фото: 1MI
Стало известно куда тагильчанам жаловаться на заснеженные дороги Нижнего Тагила.

Работает круглосуточная линия дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Она создана для того, чтобы контролировать выполнение дорожными рабочими всех необходимых мероприятий по содержанию автодорог регионального значения, сообщает департамент информационной политики.

Диспетчеры взаимодействуют с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидрометом, а также пассажирскими автотранспортными предприятиями.

Оставить жалобу также можно в «Управлении автодорог» Свердловской области по такому то телефону (343) 262-50-65.

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#Елена Озерова#Транспорт#Нижний Тагил#Дороги#Снег#Снегопад
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