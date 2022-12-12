TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На 94-м году жизни скончался легендарный советский разведчик из Свердловска

Сегодня, 06:57
Фото: 1MI
Георгий Санников, советский разведчик родом из Свердловска, скончался на 94-м году жизни. За свои профессиональные успехи мужчина стал легендой.

О гибели боевого товарища сообщил РИА «Новости» глава пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов. С его слов, смерть Санникова — тяжелая утрата для всех знакомых и близких разведчика. О дате похорон и причинах гибели на данный момент неизвестно.

Погибли в один день: два Александра из Серовского ГО скончались на спецоперации
Узнать подробнее

Георгий появился на свет 25 марта 1929 года. Место рождения — Свердловск. С 1944 по 1947 годы проходил обучение в Киевской специальной школе ВВС. Службу в органах государственной безопасности начал в 1950-х годах. Погибший служил во Внешней разведке КГБ и занимался уничтожением остатков националистических незаконных организаций в западной части Украины.

Читайте также:
Спасти «погибшего» в боях разведчика помог сын мэра АлапаевскаПришлось делать ДНК-экспертизу: свердловский разведчик погиб на УкраинеОстанки тагильского разведчика найдены в толще глины в Калужской области
#Происшествия#Свердловская область#Смерть#Ссср#Гибель#Анна Варнакина
Подпишитесь
Индекс утраты из-за роста цен на ЖКХ, еду и технику высчитали в Нижнем Тагиле
Сегодня, 08:01
В Нижнем Тагиле обсуждают акцию от УВЗ о сборе с персонала средств на СВО
Сегодня, 07:51
Депутат-единоросс погиб в лобовом ДТП с автобусом под Нижней Турой
Сегодня, 05:24
Более 700 учеников тагильской школы №32 переедут в соседние школы на время капремонта
8 декабря 09:24
Экскурсионный автобус с 38 детьми из Североуральска улетел с дороги под Тагилом
10 декабря 17:32
Молодой полицейский из Нижнего Тагила попался на взятке в 300 тысяч с наркодилера
10 декабря 09:10