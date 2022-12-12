На 94-м году жизни скончался легендарный советский разведчик из Свердловска

Георгий появился на свет 25 марта 1929 года. Место рождения — Свердловск. С 1944 по 1947 годы проходил обучение в Киевской специальной школе ВВС. Службу в органах государственной безопасности начал в 1950-х годах. Погибший служил во Внешней разведке КГБ и занимался уничтожением остатков националистических незаконных организаций в западной части Украины.