На отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле выделено 4 млн рублей

Согласно техническому заданию в конкурсной документации, компании, которая победит на аукционе, предстоит отлавливать собак, при необходимости лечит, вакцинировать и маркировать, а также стерилизовать и содержать. Кроме того, исполнитель после выполнения всех действий, должен вернуть животное в прежнее место обитания. Стоимость одной единицы услуги составляет 4090 рублей.