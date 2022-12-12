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На отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле выделено 4 млн рублей

Сегодня, 13:32
Фото: 1MI
На отлов бездомных животных в Нижнем Тагиле выделили 4 миллиона рублей. Эта сумма выделена на первое полугодие 2023 года.

Согласно техническому заданию в конкурсной документации, компании, которая победит на аукционе, предстоит отлавливать собак, при необходимости лечит, вакцинировать и маркировать, а также стерилизовать и содержать. Кроме того, исполнитель после выполнения всех действий, должен вернуть животное в прежнее место обитания. Стоимость одной единицы услуги составляет 4090 рублей.

В первую очередь планируется отлов тех особей, которые проявляют агрессию, испытывают физические страдания, создают опасность для дорожного движения и живут на территории таких объектов как детские сады, школы, медучреждения, скверы и другие места скопления людей.

Кроме того, на специалистов компании будут наложены некоторые ограничения. В частности, запрещается жестокое обращение с животными, отлов на глазах детей, помеченных особей или находящихся на привязи.

Заявки от потенциальных исполнителей принимаются до 19 декабря. Начало оказания услуг приходится на 1 января, а завершается до 30 июня 2023 года. При этом сам отлов будет проводиться до 31 мая.

Напомним, в 2022 году ситуацию с собаками в Нижнем Тагиле в феврале взял на контроль глава Свердловской области Евгений Куйвашев. При этом с апреля 2022 года отлов собак на территории города проводил фонд «Добрые руки».

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#Ирина Кирилова#Природа#Эксклюзив#Новости УрФО#Свердловская область#Нижний Тагил#Собаки#Отлов#Конкурс
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