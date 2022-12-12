О судьбе обвиненных в дезертирстве жителей Ирбита рассказала свердловский омбудсмен

Я, когда туда [в зону СВО] ехала, представляла, что могу не вернуться. И ребята, у которых командир полка получил тяжелую травму, растерялись. Такие случаи были, — отметила Татьяна Мерзлякова.

Когда о ситуации с 29 мобилизованными стало известно, то, по словам Мерзляковой, представителя омбудсмена просили встретиться с ними. Сами они не захотели оставаться в Сватово и уехали в домик. С ними вместе отправился полковник, отвечающий за политработу. После проверки уголовное дело возбуждать не стали.

Напомним, супруги 29 мобилизованных из Ирбита заявили о том, что их мужей обвинили в дезертирстве, а также оставили на точке дислокации без командования и еды. Мужчины в результате покинули место.