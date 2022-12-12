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О судьбе обвиненных в дезертирстве жителей Ирбита рассказала свердловский омбудсмен

Сегодня, 13:09
Фото: 1MI
О судьбе мужчин из Ирбита, которых, по словам жен, обвинили в дезертирстве, рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, дезертиров в Свердловской области нет, уточнила омбудсмен в ходе пресс-конференции в центре ТАСС. Она отметила, что испытать себя на передовой сложно.

Я, когда туда [в зону СВО] ехала, представляла, что могу не вернуться. И ребята, у которых командир полка получил тяжелую травму, растерялись. Такие случаи были, — отметила Татьяна Мерзлякова.

Когда о ситуации с 29 мобилизованными стало известно, то, по словам Мерзляковой, представителя омбудсмена просили встретиться с ними. Сами они не захотели оставаться в Сватово и уехали в домик. С ними вместе отправился полковник, отвечающий за политработу. После проверки уголовное дело возбуждать не стали.

Напомним, супруги 29 мобилизованных из Ирбита заявили о том, что их мужей обвинили в дезертирстве, а также оставили на точке дислокации без командования и еды. Мужчины в результате покинули место. 

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#Ирина Кирилова#Общество#Операция на Украине#Частичная мобилизация в России#Новости УрФО#Свердловская область#Ирбит#Татьяна Мерзлякова#Спецоперация#Военные#Дезертирство
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