Окопные свечи для участников СВО отправят из Нижнего Тагила

Для изготовления горелок тагильчанам необходимо принести пустые консервные банки и восковые свечи. Мотивом для создания окопных свечей является их функциональность: очаг горит 8 часов, а вода доводится до кипения за 15 минут. Это значительно экономичнее, чем использование газовой горелки, сообщает Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района Нижнего Тагила.
Свеча поможет военнослужащим сушить одежду и обувь, греться и подогревать еду.
Ребятам будет тепло не только от огня в свечи, но и от мысли, что о них заботятся, ждут и верят, — подчеркивает социальное учреждение.
Желающие создать окопную свечу могут записаться на мастер-класс по телефону 41-15-51 или в личных сообщениях ГАУСО СО КЦСОН Ленинского района Нижнего Тагила.