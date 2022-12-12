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Окопные свечи для участников СВО отправят из Нижнего Тагила

Сегодня, 07:36
Фото: 1MI
Жители Нижнего Тагила отправят окопные свечи участникам специальной военной операции. Мастер-класс в рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ пройдет 19 декабря в 14:00 по уральскому времени по адресу: улица Пархоменко, 16.

Для изготовления горелок тагильчанам необходимо принести пустые консервные банки и восковые свечи. Мотивом для создания окопных свечей является их функциональность: очаг горит 8 часов, а вода доводится до кипения за 15 минут. Это значительно экономичнее, чем использование газовой горелки, сообщает Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района Нижнего Тагила.

Свеча поможет военнослужащим сушить одежду и обувь, греться и подогревать еду.

Ребятам будет тепло не только от огня в свечи, но и от мысли, что о них заботятся, ждут и верят, — подчеркивает социальное учреждение.

Желающие создать окопную свечу могут записаться на мастер-класс по телефону 41-15-51 или в личных сообщениях ГАУСО СО КЦСОН Ленинского района Нижнего Тагила.

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#Анна Варнакина#Город#Операция на Украине#Эксклюзив#Нижний Тагил#Волонтеры#Акция#Свечи#Мастер-класс
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