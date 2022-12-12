Окопные свечи для участников СВО отправят из Нижнего Тагила

Для изготовления горелок тагильчанам необходимо принести пустые консервные банки и восковые свечи. Мотивом для создания окопных свечей является их функциональность: очаг горит 8 часов, а вода доводится до кипения за 15 минут. Это значительно экономичнее, чем использование газовой горелки, сообщает Комплексный центр социального обслуживания населения Ленинского района Нижнего Тагила.