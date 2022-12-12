Пенсионер чуть не погиб в пожаре в Нижнем Тагиле

ЧП случилось 9 декабря в 8.40. Горела квартира по Черноисточинскому шоссе, 43. Об этом сообщает Отдел надзорной деятельности.
В квартире живет 64-летний мужчина, который, по словам соседей, ведет асоциальный. Предварительно установлено, что пожар произошел из-за его неосторожного курения. Результатом возгорания стало поврежденное домашнее имущество.
Из дома были эвакуированы остальные жильцы - 17 человек, 3 из которых - дети. Проводится проверка.
Ещё один пожар произошел 10 декабря в 9.53. ЧП произошло в строящемся доме по улице Союзная. В доме никто не жил, там проводилась внутренняя отделка помещений. В ходе возгорания оказалось повреждено внутреннее убранство.
Предварительно установлено, что накануне днем владельцы участка топили печь. Пожар первыми увидели соседи.