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Школьница из Тагила стала одной из лучших вожатых во Всероссийском конкурсе

Сегодня, 10:43
Фото: администрация Нижнего Тагила
Ученица школы из Нижнего Тагила завоевала бронзу во Всероссийском конкурсе «Лига первых» в номинации «Вожатый – профессия-птица».

Отбор на участие в конкурсных мероприятиях девушка прошла в конце сентября. Всего в них участвовали более 3000 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает администрация Нижнего Тагила.  

Фото: администрация Нижнего Тагила

В очном этапе поучаствовали 195 школьников из 42 регионов страны, среди них ученица 11 класса Лицея Киричек Елизавета. В финале она завоевала бронзу.

Елизавета является лидером детского совета РДШ Нижнего Тагила и участницей регионального детского совета. Помимо этого, девушка является волонтером и ведущей мероприятий Российского движения школьников в Нижнем Тагиле.

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