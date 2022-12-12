Школьница из Тагила стала одной из лучших вожатых во Всероссийском конкурсе

Отбор на участие в конкурсных мероприятиях девушка прошла в конце сентября. Всего в них участвовали более 3000 подростков в возрасте от 14 до 17 лет, сообщает администрация Нижнего Тагила.
В очном этапе поучаствовали 195 школьников из 42 регионов страны, среди них ученица 11 класса Лицея Киричек Елизавета. В финале она завоевала бронзу.
Елизавета является лидером детского совета РДШ Нижнего Тагила и участницей регионального детского совета. Помимо этого, девушка является волонтером и ведущей мероприятий Российского движения школьников в Нижнем Тагиле.