Школу в Екатеринбурге затопило из-за аварии

Прорыв трубы произошел в коридоре. Из-за этого уроки пришлось остановить и отменить их до устранения ЧП, сообщает Е1.
Известно, что при помощи школьной системы оповещения позвучал звуковой сигнал, который попросил учеников выйти из здания. Некоторые школьники успели снять потом на видео.
На кадрах видно, как струя води льется с потолка по двери на лестничном проеме.
В департаменте образования сообщили, что в школе прорвало батарею. Уроки возобновятся с 13 декабря. В учреждении затопило кабинет и коридорный пролет. Сейчас в школе отключено отопление.
В Водоканале пояснили, что с их стороны аварий нет, так как за систему отопления отвечает ЕТК.