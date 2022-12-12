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Школу в Екатеринбурге затопило из-за аварии

Сегодня, 11:47
В школе №61 в Екатеринбурге прорвало трубу. В результате вода стекала с потолка по стенам и дверям.

Прорыв трубы произошел в коридоре. Из-за этого уроки пришлось остановить и отменить их до устранения ЧП, сообщает Е1.

Известно, что при помощи школьной системы оповещения позвучал звуковой сигнал, который попросил учеников выйти из здания. Некоторые школьники успели снять потом на видео.

На кадрах видно, как струя води льется с потолка по двери на лестничном проеме.

В департаменте образования сообщили, что в школе прорвало батарею. Уроки возобновятся с 13 декабря. В учреждении затопило кабинет и коридорный пролет. Сейчас в школе отключено отопление.

В Водоканале пояснили, что с их стороны аварий нет, так как за систему отопления отвечает ЕТК.

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#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Потоп#Школа#Крыша#Стена
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