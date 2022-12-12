Сохранение национальных языков в России: успешные практики и проблемы

Одним из ярких примеров успешной практики в сохранении национальных языков в России является многоязычие в республике Татарстан. На данной территории татарский язык статус языка межнационального общения и является одним из официальных языков региона. В Татарстане в школах проводится обучение на родном языке, поэтому татарская молодежь имеет возможность сохранить знание и использование родного языка в повседневной жизни. Когда встал вопрос об отмене обязательного преподавания татарского языка в школах региона, многие активисты и, в том числе депутаты не поддержали данную инициативу. Так, экс-депутат Александр Геннадьевич Сидякин, выступал против закона, отменяющего обязательное преподавание татарского языка в школах Татарстана.