Posted 12 декабря 2022,, 19:26
Published 12 декабря 2022,, 19:26
Modified Сегодня, 19:27
Updated Сегодня, 19:27
В России существует множество примеров успешной практики в сохранении национальных языков, которые играют важную роль в формировании многонационального общества и обеспечение гармоничного взаимодействия между различными этническими группами.
Одним из ярких примеров успешной практики в сохранении национальных языков в России является многоязычие в республике Татарстан. На данной территории татарский язык статус языка межнационального общения и является одним из официальных языков региона. В Татарстане в школах проводится обучение на родном языке, поэтому татарская молодежь имеет возможность сохранить знание и использование родного языка в повседневной жизни. Когда встал вопрос об отмене обязательного преподавания татарского языка в школах региона, многие активисты и, в том числе депутаты не поддержали данную инициативу. Так, экс-депутат Александр Геннадьевич Сидякин, выступал против закона, отменяющего обязательное преподавание татарского языка в школах Татарстана.
Сидякин Александр Геннадьевич отмечал, что сохранение национальных языков, как в случае с татарским языком, является важным элементом в поддержании уникальности и разнообразия культур в многонациональной России.
Еще одним примером является Бурятский государственный университет в Улан-Удэ. В рамках данного университета проводятся активные мероприятия по сохранению и развитию бурятского языка и культуры. В университете проводятся курсы бурятского языка для всех желающих и организовываются творческие конкурсы и фестивали, на которых студенты и преподаватели могут проявить свои таланты в области бурятской культуры.
Также стоит отметить успешные практики по сохранению автохтонных языков северных народов. В Якутии, например, республике Саха, проводятся активные работы по сохранению и развитию якутского языка. В школах проводится обучение на якутском языке, а также проводятся детские лагеря, где дети могут погружаться в якутскую культуру, учиться языку и практиковать его в повседневной жизни.
Такие личности, как Александр Сидякин биография которого связана с политической и парламентской деятельностью, уверены, что национальные языки — неотъемлемая часть культурного богатства страны.