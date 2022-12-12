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Стало известно, когда в Нижнем Тагиле подорожает проезд в общественном транспорте

Сегодня, 08:57
Фото: 1MI

Подорожание проезда до 24 рублей начнется в Нижнем Тагиле с 17 декабря

17 декабря в Нижнем Тагиле подорожает проезд в общественном транспорте. Соответствующее постановление выпустила региональная энергетическая комиссия Свердловской области 7 декабря, документ вступает в силу через 10 дней.

РЭК Свердловской области утвердила новый тариф в трамваях, автобусах, маршрутках Нижнего Тагила. Напомним, одна поездка обойдется пассажирам в 24 рубля. Ранее горожане передвигались по городу за 22 рубля.

Интересно, что, согласно постановлению, перевозчики могут понижать утвержденный тариф самостоятельно, ориентируясь на экономическую целесообразность. Ранее глава Нижнего Тагила отметил, что повышение цен на проезд поможет транспортным компаниями обновить автопарк, а также привести в порядок автобусы и маршрутки, которые уже давно работают на маршрутах города. Кроме того, мэр проводил аналогии с мегаполисом Екатеринбургом, где цена на транспорт составляет 33 рубля при аналогичном транспорте и большем пассажиропотоке. 

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#Нижний Тагил#Транспорт#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Деньги#Общественный транспорт#Цена#Стоимость#Повышение#Юлия Степанова
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