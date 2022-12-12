Стало известно, когда в Нижнем Тагиле подорожает проезд в общественном транспорте

Интересно, что, согласно постановлению, перевозчики могут понижать утвержденный тариф самостоятельно, ориентируясь на экономическую целесообразность. Ранее глава Нижнего Тагила отметил, что повышение цен на проезд поможет транспортным компаниями обновить автопарк, а также привести в порядок автобусы и маршрутки, которые уже давно работают на маршрутах города. Кроме того, мэр проводил аналогии с мегаполисом Екатеринбургом, где цена на транспорт составляет 33 рубля при аналогичном транспорте и большем пассажиропотоке.