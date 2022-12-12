Супруги из Нижнего Тагила перевели лже-полицейским более 2 миллионов рублей

По словам потерпевших, сначала звонок поступил 48-летней супруге 7 декабря. Мужчина на том конце провода представился специалистом службы безопасности банка и сообщил, что на женщину пытаются оформить кредит. Он прислал документы якобы получателя кредита и информацию, что заявка одобрена.
После этого он заявил, что мошенников надо опередить. Для этого надо оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет». На следующий день злоумышленники направили женщину на Ломоносова, 49 в банкомат, чтобы снять средства. Однако случился сбой и перевод совершить не получилось. Тогда «специалист» предложил переводить по 15 тысяч рублей на разные номера телефонов.
Потерпевшая также получила от мошенников сообщение в мессенджере, что кредит погашен и ничего банку возвращать не требуется, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».
Во время следующего звонка трубку поднял 52-летний супруг. Ему неизвестный рассказал, что в отношении жены совершены мошеннические действия. Звонивший предложил проверить счета и самого мужчины. На него якобы тоже пытались оформить кредит. В результате супруги оформили кредит еще на 1,1 миллиона рублей и перевели его мошенникам через приложение.
Вечером снова позвонил мужчина и сообщил, что неизвестные пытаются оформить кредитные карты в салоне связи на улице Ленина. Супруги отправились туда и снова перевели все средств. Далее мужчина и женщина оформили еще один кредит. В результате отправленная мошенникам сумма превысила 2 миллиона рублей.