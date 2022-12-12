Супруги из Нижнего Тагила перевели лже-полицейским более 2 миллионов рублей

После этого он заявил, что мошенников надо опередить. Для этого надо оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет». На следующий день злоумышленники направили женщину на Ломоносова, 49 в банкомат, чтобы снять средства. Однако случился сбой и перевод совершить не получилось. Тогда «специалист» предложил переводить по 15 тысяч рублей на разные номера телефонов.