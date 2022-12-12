Тату-мастер рассказал о популярных изображениях в будущем году

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на слова мастера, в Новому году можно ждать свежих веяний во всех сферах, и тату-культура в этом смысле — не исключение.
Люди уже осознают дешевизну и скудость «партак-стиля». Тату-проекты становятся все более масштабными к концу года. И сегодня «рукав» — «план-минимум».
Хотя невозможно предсказать, что впереди, люди все равно интересуются индивидуальным дизайном. Они без стеснения воплощают свои идеи, не зацикливаясь на самом заезженном. То есть, люди, интересующиеся тату, развиваются.
Если прежде популярными были знаки бесконечности и сердечки, а на что-то большее люди были не способны, то в будущем году появятся разноплановые художественные и оригинальные проекты. В моде тату грядут изменения. И в тату все меньше становится «славянской темы».
Все чаще люди останавливают свой выбор на абстрактных татуировках. И все чаще они наносятся на видимые части тела. По словам мастера, то, как искусство изменяется, новое приходит на смену старому, это очень интересно.