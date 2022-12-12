Татьяна Мерзлякова рассказала о новогодних каникулах для мобилизованных

Такой вопрос Татьяне Мерзляковой задали во время конференции в центре ТАСС. Она ответила, что думает, что эту информацию не знают даже в Москве.
Как сказал президент, 155 тысяч военных хватает. Возможно, что-то с городками и сделают. Но Минобороны не дает прогнозы на Новый год, — отметила Татьяна Мерзлякова.
Напомним, ранее уполномоченная по правам человека рассказала, что в Свердловской области демобилизовали 580 человек. Также она отметила, что, если мужчина уже был отправлен на спецоперацию, но имеет право на отсрочку, его можно вернуть домой.