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Татьяна Мерзлякова рассказала о новогодних каникулах для мобилизованных

Сегодня, 09:41
Фото: 1MI
Уполномоченная по правам человека Татьяна Мерзлякова рассказала о том, отправят ли мобилизованных домой на новогодние праздники.

Такой вопрос Татьяне Мерзляковой задали во время конференции в центре ТАСС. Она ответила, что думает, что эту информацию не знают даже в Москве.

Как сказал президент, 155 тысяч военных хватает. Возможно, что-то с городками и сделают. Но Минобороны не дает прогнозы на Новый год, — отметила Татьяна Мерзлякова.

Напомним, ранее уполномоченная по правам человека рассказала, что в Свердловской области демобилизовали 580 человек. Также она отметила, что, если мужчина уже был отправлен на спецоперацию, но имеет право на отсрочку, его можно вернуть домой.

580 человек демобилизовали в Свердловской области
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#Елена Озерова#Общество#Новости УрФО#Конференция#Татьяна Мерзлякова#Частичная мобилизация#Новогодние праздники
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