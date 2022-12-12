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В 2,5 раза выросло число закрытых на карантин классов в Екатеринбурге

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
Детей в Екатеринбурге отправляют на карантин по ОРВИ. За последнюю неделю в школах города выросла заболеваемость.

Неделю назад в учреждениях на карантин были закрыты 42 класса в 16 школах. Однако теперь это количество выросло до 109 классов в 39 школах. Всего заболевшими считаются 1167 человек. Кроме того, в 46 детских садах закрыта 61 группа, сообщили в администрации города.

Напомним, за неделю с 28 ноября по 4 декабря было зарегистрировано более 46,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Большинство случаев приходится на детей. Их доля тогда составила 61%. Помимо этого было зарегистрировано 628 случаев внебольничных пневмоний.

Больше половины заболевших ОРВИ за неделю в Свердловской области — дети
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#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Свердловская область#Екатеринбург#Дети#Школа#Детский сад#Статистика
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