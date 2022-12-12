В 2,5 раза выросло число закрытых на карантин классов в Екатеринбурге

Неделю назад в учреждениях на карантин были закрыты 42 класса в 16 школах. Однако теперь это количество выросло до 109 классов в 39 школах. Всего заболевшими считаются 1167 человек. Кроме того, в 46 детских садах закрыта 61 группа, сообщили в администрации города.