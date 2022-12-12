В Красногорске состоялось подведение итогов молодежного форума «Мы — будущее»

По словам блогера и публициста Владлена Татарского, журналистки Наданы Фридрихсон и актера Виталия Гогунского, сегодня мир погружен в информационные войны. Как полагает Татарский, судя по тому, что происходит сегодня, налицо также культурная, информационная, психологическая война. И это не может не оказывать влияния на то, что происходит сейчас в зоне СВО.