В Красногорске состоялось подведение итогов молодежного форума «Мы — будущее»

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на мнение заместителя председателя правительства Московской области Вячеслава Духина, баланс именно этих трех направлений определит будущее России.
В роли организатора форума выступило региональное министерство информационных и социальных коммуникаций. Форум собрал активистов «Волонтеров Подмосковья», «Волонтеров Победы» и других молодежных движений, таких как РСО, РСМ, МГЕР.
На мероприятии обсуждали реализацию идей молодежи, запуска стартапов, помощи жителям Донбасса и тем, кто принимает участие в СВО.
По словам блогера и публициста Владлена Татарского, журналистки Наданы Фридрихсон и актера Виталия Гогунского, сегодня мир погружен в информационные войны. Как полагает Татарский, судя по тому, что происходит сегодня, налицо также культурная, информационная, психологическая война. И это не может не оказывать влияния на то, что происходит сейчас в зоне СВО.
Завершением дискуссии стал концерт молодых исполнителей, которым удалось пройти творческий отбор на фестивале «Тавриде.Арт», который получил звание главного креативного события. По словам руководителя фестиваля Сергея Першина, в нынешнем году через арт-школы прошли примерно пять тысяч человек.
При подведении итогов форума министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила ряд важных событий из жизни молодых активистов. В этом году волонтеры помогали собирать гуманитарную помощь, ездили в Донбасс, принимали участие в проводах мобилизованных, а сегодня заняты оказанием помощи их семьям. Именно поддержку ребят на передовой и их близких она считает общей задачей молодых активистов.