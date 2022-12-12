В Нижнем Тагиле обсуждают акцию от УВЗ о сборе с персонала средств на СВО

В начале декабря исполнительный директор оборонного «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин подписал приказ об акции по сбору помощи. Предприятие Нижнего Тагила, которое выполняет гособоронзаказ, соберет с работников деньги и направит на СВО. По предварительным расчетам, сумма может составить порядка 54-64 млн рублей.
Реакция от работников оборонного предприятия и других горожан последовала незамедлительно: в соцсетях появились сотни комментариев, а в редакцию стали приходить примеры заявлений. В выданной бумаге заранее заполнена текстовая часть, написана сумма дневного заработка конкретного сотрудника УВЗ. Вместо этой строки можно написать свою сумму в пустом поле.
Мнения горожан о добровольном сборе средств с работников УВЗ разделились, были и противники, и сторонники этого. Причины у всех были разные. Так, одни жители Нижнего Тагила выступили за то, что россияне должны помогать военнослужащим, поскольку те находятся на передовой, рискуя жизнью.
Господи, люди! А ребята, что добровольно пошли? Они нас вами защищают! Даже те же 500 рублей вам погоду не сделают, а им польза будет, — говорит тагильчанка Полина.
В пресс-службе УВЗ, рассказывая об акции и инициативном слесаре, напомнили про работу оборонного завода в годы Великой Отечественной войны. Работники «Уралвагонзавода» и жители Нижнего Тагила помогали фронту не только танками, но и гуманитарными посылками. Общеизвестными фактами являются и концерты от советских артистов, которые приезжали на фронт к солдатам для поддержки.
Среди поддерживающих предложение директора завода Владимира Рощупкина и родные участников СВО: вопрос о сборе помощи для них не стоит в принципе, они готовы ее оказать без обсуждений.
Пожертвование — дело добровольное. А по оснащению скажу — муж мобилизован, третий месяц, мы все за свой счёт собирали. Говорят везде красиво, а на деле не всегда то, что видим по телевизору, — пишет в комментариях Александра.
Люди, поддерживающие акцию, уверены, что сумма, которую предлагается сдать — посильна для любого, тем более в заявлении можно указать и другую, отличную от среднедневного заработка сотрудника.
Есть даже в заявлении «зачеркнуть и указать сумму». Ну, не можете, пожертвуйте сколько не жалко. Люди, зачем вы изворачиваете все в какую-то дичь? Если совсем у вас все плохо, просто откажитесь. Все мы люди у всех разные возможности, — обращается к комментаторам Татьяна.
Горожане, не поддерживающие акцию, уверены, что для многих отдать часть своего заработка значит самим остаться без средств к существованию. Цены на продукты, на ЖКХ и проезд растут, напоминают люди, и зарплата за один день имеет вес в общем бюджете рядовой тагильской семьи.
Стыдно и противно, что с работяг собирают эти копейки. А разве мужчины, которые трудятся по 12 часов и с одним выходным на оборонном предприятии, не несут вклад в военную операцию? Налоги ведь уже удерживают, почему бы с налога не удержать сумму в помощь солдатам? — сетует Оксана.
Среди комментирующих есть те, кто готов перечислить сумму, но их волнует вопрос, а точно ли деньги дойдут до тех, кто на передовой. «Самая главная задача — сейчас в этой авантюре: чтобы деньги, пожертвованные нами, дошли до нужного адресата». По мнению жителей Нижнего Тагила, прозрачная отчетность сделала горожан более лояльными к акции.
У тех, кто терзается моральным долгом, появилась возможность его исполнить без лишних хлопот. Я сначала скептически отнеслась, а теперь думаю, что не такая уж и плохая идея. Если будет прозрачная отчётность, то можно и поучаствовать. Плюсик к карме, — считает тагильчанка Екатерина.
Других жителей Нижнего Тагила возмутил сам факт приказа, заранее заполненных заявлений и настроение, «когда заставляют что-то делать».
Когда люди добровольно собирают денежные средства на нужды наших военных то, это очень хорошо. Но чтобы это было по приказу — полное извращение понимания оказания помощи, — отметил свердловчанин Олег.
По-мнению других комментаторов, помогать армии — задача государства. Более того, они уверены, что ВС РФ и так достаточно оснащены, а сбор денег с обычных горожан не требуется.