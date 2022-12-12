В Нижнем Тагиле обсуждают акцию от УВЗ о сборе с персонала средств на СВО

Среди комментирующих есть те, кто готов перечислить сумму, но их волнует вопрос, а точно ли деньги дойдут до тех, кто на передовой. «Самая главная задача — сейчас в этой авантюре: чтобы деньги, пожертвованные нами, дошли до нужного адресата». По мнению жителей Нижнего Тагила, прозрачная отчетность сделала горожан более лояльными к акции.