За падение женщины в трамвае перевозчик в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга 1946 года рождения обратилась с жалобой в прокуратуру. В результате была проведена проверка. Установлено, что в мае 2014 года женщина ехала на трамвае по маршруту № 1. На одной из улиц транспорт резко затормозил. В результате пенсионерка упала со средней площадки спиной вперед.