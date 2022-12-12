За падение женщины в трамвае перевозчик в Екатеринбурге заплатит 50 тысяч рублей

Жительница Екатеринбурга 1946 года рождения обратилась с жалобой в прокуратуру. В результате была проведена проверка. Установлено, что в мае 2014 года женщина ехала на трамвае по маршруту № 1. На одной из улиц транспорт резко затормозил. В результате пенсионерка упала со средней площадки спиной вперед.
Женщина получила травмы. У нее были повреждены связки шейного отдела позвоночника, ушибы локтей и левой лопатки. Выявлено, что вред пенсионерка получила в результате ДТП.
По мнению прокуратуры, моральный вред выражается в физический и нравственных страданиях в связи с получением травм. У женщины болели позвоночник, тазобедренный сустав. Кроме того, она переживала за свое здоровье, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Прокуратура обратилась с иском в суд Екатеринбурга, потребовав компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей. В результате иск согласился с требованиями прокурора. Однако постановил взыскать 50 тысяч рублей. Решение суда уже исполнено в полном объеме.