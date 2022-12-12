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Замерзавшую в лесу многодетную мать спасла сотрудница колонии из Тавды

Сегодня, 15:06
Многодетную мать, которая чуть не замерзла в лесу, спасла сотрудница исправительной колонии №24 поселка Азанка под Тавдой.

ЧП случилось 29 ноября. Тогда младший инспектор отдела охраны Елена Яковлева возвращалась с работы. Проходя мимо лесного массива, она услышала женские крики. Кричавшая женщина будто стонала и произносила слово «мама», сообщает «КП-Екатеринбург».

Елена Яковлева сразу же подумала, что в лесу может происходить что-то криминальное. Поэтому она бросилась на помощь. На тот момент было около 9 часов утра.

Прибежав на звук около 150 метров по сугробам, она увидела сидящую в снегу женщину.

У нее были подогнуты под себя ноги. Скорее всего, она поднималась в горку, упала и уже не смогла встать. Ее трясло от холода, - рассказала Елена Яковлева.

Тогда же полицейская оперативно позвала на помощь своего мужа Сергея, вызвала скорую помощь и сообщила о произошедшем участковому. А пока она накрыла замерзшую женщину своей одеждой.

Дальше муж также принес пострадавшей теплые вещи, а затем он со своим приятелем отнес ее до вокзала.

Замерзающую бабушку в лесу спасла сотрудница колонии Тавды
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Известно, что женщина получила обморожение. Ее госпитализировали из одной больницы в другую. У нее есть трое детей. При каких обстоятельствах женщина замерзла, сейчас выясняется. 

#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Лес#Мороз#Сотрудница полиции
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