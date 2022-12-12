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Жену погибшего на СВО из Первоуральска терроризируют звонками с украинских номеров

Сегодня, 08:06
Фото: 1MI
Жена похоронила мобилизованного для участия в спецоперации мужа из Первоуральска в свой день рождения в цинковом гробу. Теперь женщине звонят с украинских номеров, представляются специалистами контрразведки и говорят, что супруг жив, но находится в плену.

Люди, которые названивают овдовевшей жене, говорят: супруг в СИЗО, скоро у него дата суда. Доводы женщины о том, что муж едет в Первоуральск «грузом 200», человек на другом конце провода опровергал: якобы нужно сделать ДНК-тест, который докажет отсутствие в гробу конкретного свердловчанина.

В Первоуральске вдова похоронила погибшего на СВО мужа в свой день рождения
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Девушка не поверила мошенникам, ведь она знает каждую частицу тела своего супруга. С другой стороны, телефонные террористы смогли заставить женщину сомневаться, и она потребовала вскрыть цинковый гроб, сообщает Е1. После процедуры опознания жительница Первоуральска перестала сомневаться в гибели близкого человека.

Герой из Первоуральска погиб в зоне проведения СВО
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