Жену погибшего на СВО из Первоуральска терроризируют звонками с украинских номеров

Люди, которые названивают овдовевшей жене, говорят: супруг в СИЗО, скоро у него дата суда. Доводы женщины о том, что муж едет в Первоуральск «грузом 200», человек на другом конце провода опровергал: якобы нужно сделать ДНК-тест, который докажет отсутствие в гробу конкретного свердловчанина.
Девушка не поверила мошенникам, ведь она знает каждую частицу тела своего супруга. С другой стороны, телефонные террористы смогли заставить женщину сомневаться, и она потребовала вскрыть цинковый гроб, сообщает Е1. После процедуры опознания жительница Первоуральска перестала сомневаться в гибели близкого человека.