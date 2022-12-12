Жену погибшего на СВО из Первоуральска терроризируют звонками с украинских номеров

Люди, которые названивают овдовевшей жене, говорят: супруг в СИЗО, скоро у него дата суда. Доводы женщины о том, что муж едет в Первоуральск «грузом 200», человек на другом конце провода опровергал: якобы нужно сделать ДНК-тест, который докажет отсутствие в гробу конкретного свердловчанина.