47-летний сапер из Полевского погиб на спецоперации

Виктор Корепанов находился на спецоперации с конца сентября. В армии он служил в 1994 году. В администрации городского округа подтвердили смерть военного и добавили, что он подорвался на передовой.
Все случилось в ноябре во время тяжелой обстановке на Луганском и Сватовском направлениях. Отмечается, что Виктор всегда подавал пример для своих товарищей.
На СВО он занимался разминированием подступов к переднему краю. Не стало Виктора 25 ноября. Посмертно он представлен к награде - Орден Мужества передадут его родным. Также администрация окажет им помощь.