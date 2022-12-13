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47-летний сапер из Полевского погиб на спецоперации

Сегодня, 14:36
Фото: 1MI
Во время спецоперации скончался 47-летний житель Полевского. Он был сапером.

Виктор Корепанов находился на спецоперации с конца сентября. В армии он служил в 1994 году. В администрации городского округа подтвердили смерть военного и добавили, что он подорвался на передовой.

Фото: Администрация Полевского округа

Все случилось в ноябре во время тяжелой обстановке на Луганском и Сватовском направлениях. Отмечается, что Виктор всегда подавал пример для своих товарищей.

На СВО он занимался разминированием подступов к переднему краю. Не стало Виктора 25 ноября. Посмертно он представлен к награде - Орден Мужества передадут его родным. Также администрация окажет им помощь.

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