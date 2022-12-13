60 тысяч новых авторов: контентная платформа ОК в 2022

Весь год ОК активно поддерживали создателей контента в соцсети, выстроили команду по работе с авторами и представили несколько программ монетизации и продвижения групп. ОК также перезапустили систему рекомендаций с фокусом на авторском контенте. Алгоритмы подбирают аудиторию для каждой уникальной публикации. Это позволило группам увеличить свой охват и таким образом привлечь больше аудитории с релевантными интересами. В итоге суммарный охват групп авторов и медиа в ОК вырос за год на 55%.