Буцаев: РЭО предложил присваивать старой одежде новые коды отходов

Данная инициатива направлена на формирование экономики замкнутого цикла в РФ, пишет Город 55.
Глава РЭО заявил, что в целом в России деятельность по сбору текстильных отходов и бывшего в употреблении текстиля почти никак не регулируется. При этом их следует отнести к отходам от использования товаров, которые попадают под расширенную ответственность производителя. Это в том числе связано с отсутствием необходимых кодов в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). Наиболее близкая по значению группа - "Текстиль и текстильные изделия, утратившие потребительские свойства". Но в нее, скорее, попадают отходы одежды для сферы обслуживания из натуральных и смешанных волокон, незагрязненных. Текстильные отходы от населения к этой группе не относятся. В связи с этим, рассказал Буцаев, РЭО разрабатывает предложения о введении новых кодов, включающих и отходы, принятые от населения. По мнению главы РЭО, несовершенство каталога отходов является одним из факторов, который мешает полноценному исполнению РОП. Он отметил, что необходимо строгое соответствие видов товаров, утилизируемых отходов и производимой продукции.
Также Буцаев отметил, что в России ежегодно образуется более 2 миллионов тонн текстильных отходов. Каждый житель города в среднем в год выбрасывает от 15 до 17 кг одежды и другого текстиля. Однако переработка текстильных отходов в стране развита очень слабо, она едва ли составляет 1% от всего образующегося объема. Ранее Минприроды РФ поручило экологическому оператору подготовить конвертер кодов Общероссийского классификатора продукции и ФККО, когда товар переходит в отход и потом в продукт утилизации. Таким образом происходит переход из Общероссийского классификатора продукции в ФККО, а после снова в товар с кодом ОКПД.
С 1 января 2019 года в России стартовала реформа отрасли обращения с отходами. Она создана с целью сделать обращение с мусором в стране более цивилизованным, а также решить проблему с нелегитимными свалками. До 2030 года запланировано строительство или реконструкция 868 предприятий обращения с ТКО. В планах – направлять на переработку или сортировку 100% бытовых отходов и снизить в два раза объем отправляемого на захоронение мусора. По состоянию на 1 мая 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, на утилизацию - 11,4%.