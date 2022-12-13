Буцаев: РЭО предложил присваивать старой одежде новые коды отходов

Глава РЭО заявил, что в целом в России деятельность по сбору текстильных отходов и бывшего в употреблении текстиля почти никак не регулируется. При этом их следует отнести к отходам от использования товаров, которые попадают под расширенную ответственность производителя. Это в том числе связано с отсутствием необходимых кодов в Федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). Наиболее близкая по значению группа - "Текстиль и текстильные изделия, утратившие потребительские свойства". Но в нее, скорее, попадают отходы одежды для сферы обслуживания из натуральных и смешанных волокон, незагрязненных. Текстильные отходы от населения к этой группе не относятся. В связи с этим, рассказал Буцаев, РЭО разрабатывает предложения о введении новых кодов, включающих и отходы, принятые от населения. По мнению главы РЭО, несовершенство каталога отходов является одним из факторов, который мешает полноценному исполнению РОП. Он отметил, что необходимо строгое соответствие видов товаров, утилизируемых отходов и производимой продукции.