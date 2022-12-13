Бюджет Нижнего Тагила будет скорректирован из-за капремонта школы № 32

В проекте бюджета на 2023–2025 годы деньги на ремонт учебного заведения учтены только в объеме софинансирования. Однако они не учтены в действующем бюджете, поэтому в него будут внесены изменения по трансфертам, которые уже доведены до Нижнего Тагила.