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Бюджет Нижнего Тагила будет скорректирован из-за капремонта школы № 32

Сегодня, 11:02
Фото: TagilCity.ru
Изменения в действующий бюджет Нижнего Тагила будут внесены из-за предстоящего капитального ремонта школы № 32. Работы начнутся в январе 2023 года и должны быть окончены в течение календарного года.

В проекте бюджета на 2023–2025 годы деньги на ремонт учебного заведения учтены только в объеме софинансирования. Однако они не учтены в действующем бюджете, поэтому в него будут внесены изменения по трансфертам, которые уже доведены до Нижнего Тагила.

Правки необходимо внести, чтобы успеть до конца года разместиться с аукционом по поиску подрядчика на проведение работ. Целевой показатель окончания ремонта — 2023 год, — рассказала в общении с депутатами Городской думы начальник финансового управления города Марина Кудрявцева.

По словам начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, на следующий год в бюджете Нижнего Тагила предусмотрены дополнительные средства на ремонт школы № 32 в размере 234,3 миллиона рублей.

Напомним, деньги на ремонт учебного завдения выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Школа № 32 из Нижнего Тагила получила финансирование в рамках федеральной программы «Модернизация образовательных организаций».

Более 700 учеников тагильской школы №32 переедут в соседние школы на время капремонта
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#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Капремонт#Школа#Бюджет#Городская дума#Евгения Сафина
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