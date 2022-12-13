Бюджет Нижнего Тагила будет скорректирован из-за капремонта школы № 32

В проекте бюджета на 2023–2025 годы деньги на ремонт учебного заведения учтены только в объеме софинансирования. Однако они не учтены в действующем бюджете, поэтому в него будут внесены изменения по трансфертам, которые уже доведены до Нижнего Тагила.
Правки необходимо внести, чтобы успеть до конца года разместиться с аукционом по поиску подрядчика на проведение работ. Целевой показатель окончания ремонта — 2023 год, — рассказала в общении с депутатами Городской думы начальник финансового управления города Марина Кудрявцева.
По словам начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, на следующий год в бюджете Нижнего Тагила предусмотрены дополнительные средства на ремонт школы № 32 в размере 234,3 миллиона рублей.
Напомним, деньги на ремонт учебного завдения выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Школа № 32 из Нижнего Тагила получила финансирование в рамках федеральной программы «Модернизация образовательных организаций».