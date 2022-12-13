Число банкротов в Свердловской области уменьшилось из-за моратория

Зампредседателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова отметила, что в период моратория, с апреля по сентябрь этого года, в суд поступило только 64 заявления о банкротстве юрлиц. А в октябре в суд обратились 102 человека, в ноябре – 115, сообщает 66.ru.
По словам Светланы Сушковой, такая мера помогла защитить бизнес в регионе. Она убеждена, что в первую очередь мораторий помог организациям, которые уже находились в состоянии неплатежеспособности.
Для должников, которые не могли расплатиться с долгами, этот период мог помочь справиться с неплатежеспособностью, – добавила Светлана Сушкова.