Депутат рассказал о судьбе мобилизованных из 32 военного городка Екатеринбурга

Народный избранник сообщил, что в октябре получил около 200 обращений от родственников мобилизованных жителей Свердловской области. Люди жаловались, что из 32-го военного городка в Екатеринбурге на юг отправляют даже тех, кто не прошел ни дня боевой подготовки.
Выяснилось, что из «сотни без подготовки уехали десятки», однако большая часть мобилизованных боевое слаживание все-таки прошла. Учитывалась и подготовка, полученная в военных действиях. Депутат Максим Иванов проинформировал о случившемся Генеральный штаб и попросил отправить «совсем зеленых» на полигоны для обучения.
Оказалось, что мобилизованные действительно были спешно направлены на юг для того, чтобы личный состав ВС РФ не копился в специализированных пунктах, однако по месту прибытия новобранцев обучили работе с оружием и не только на местах для учений в ЮВО.