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Депутат рассказал о судьбе мобилизованных из 32 военного городка Екатеринбурга

Сегодня, 04:15
Фото: 1MI
Депутат Госдумы Максим Иванов рассказал о судьбе мобилизованных из 32-го военного городка Екатеринбурга. Ранее родственницы мужчин жаловались на то, что военнообязанных отправили на территорию СВО без предварительной подготовки.

Народный избранник сообщил, что в октябре получил около 200 обращений от родственников мобилизованных жителей Свердловской области. Люди жаловались, что из 32-го военного городка в Екатеринбурге на юг отправляют даже тех, кто не прошел ни дня боевой подготовки.

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Выяснилось, что из «сотни без подготовки уехали десятки», однако большая часть мобилизованных боевое слаживание все-таки прошла. Учитывалась и подготовка, полученная в военных действиях. Депутат Максим Иванов проинформировал о случившемся Генеральный штаб и попросил отправить «совсем зеленых» на полигоны для обучения.

Оказалось, что мобилизованные действительно были спешно направлены на юг для того, чтобы личный состав ВС РФ не копился в специализированных пунктах, однако по месту прибытия новобранцев обучили работе с оружием и не только на местах для учений в ЮВО.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Происшествия#Частичная мобилизация в России#Мобилизованные#Спецоперация#Депутат#Максим Иванов
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