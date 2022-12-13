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Депутаты Нижнего Тагила войдут в градостроительный совет при мэрии

Сегодня, 13:34
Фото: TagilCity.ru

Два депутата предложены в градостроительный совет Нижнего Тагила

В городской думе Нижнего Тагила 13 декабря предложили кандидатуры двух депутатов, которые войдут в состав градостроительного совета при администрации города.

В городской думе Нижнего Тагила 13 декабря прошло заседание постоянной комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию.

Градосвет рассматривает общественно важные проекты. У нас, к примеру, есть зона А в правилах застройки и землепользования, там все новое строительство должно проходить процедуру рассмотрена на градсовете, — пояснила Ирина Борисова, начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города.

В состав градостроительного совета были выдвинуты кандидатуры спикера думы Вадима Раудштейна и вице-спикера Алексея Балыбердин. 

Помимо этого, вопрос был вынесен на предстоящее заседание Думы. Если кто-то из народных избранников выразит желание попасть в градостроительный совет, то этот вопрос будет обязательно рассмотрен.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Город#Эксклюзив#Вадим Раудштейн#Алексей Балыбердин#Городская дума#Дума#Архитектура#Совет
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