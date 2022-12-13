Депутаты Нижнего Тагила войдут в градостроительный совет при мэрии

В городской думе Нижнего Тагила 13 декабря прошло заседание постоянной комиссии по развитию предпринимательской деятельности, муниципальной собственности, градостроительству и землепользованию.
Градосвет рассматривает общественно важные проекты. У нас, к примеру, есть зона А в правилах застройки и землепользования, там все новое строительство должно проходить процедуру рассмотрена на градсовете, — пояснила Ирина Борисова, начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города.
В состав градостроительного совета были выдвинуты кандидатуры спикера думы Вадима Раудштейна и вице-спикера Алексея Балыбердин.
Помимо этого, вопрос был вынесен на предстоящее заседание Думы. Если кто-то из народных избранников выразит желание попасть в градостроительный совет, то этот вопрос будет обязательно рассмотрен.