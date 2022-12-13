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Два спорткомплекса в Тагиле попали на карту лучших зимних спортобъектов региона

Сегодня, 09:35
Фото: 1MI
Спорткомплексы «Гора Белая» и «Аист» в Нижнем Тагиле попали в число лучших объектов для отдыха зимой. Интерактивную карту с выборкой баз анонсировало правительство Свердловской области.

В Свердловской области разработали единую карту мест для активного отдыха зимой. Веб-ресурс создан в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни!» нацпроекта «Демография». Презентовал интерактивную карту министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

Уважаемые друзья, любители здорового образа жизни, наступает зима, и я уверен, что многие из вас займутся любимыми видами спорта. Сменим же деловые костюмы на спортивную форму! — обратился министр к уральцам.

Из Нижнего Тагила в число лучших спортобъектов для зимнего отдыха вошли горнолыжный комплекс «Гора Белая» и спортшкола олимпийского резерва «Аист» на горе Долгой. Также на сайте представлен список спортивных соревнований, которые пройдут на перечисленных объектах. А каждый посетитель ресурса может поучаствовать в конкурсе или розыгрыше. 

Напомним, в следующем году правительство Свердловской области выделит на ремонт дорог около 26,6 миллиарда рублей. Об этом ранее рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев в рамках выступлении с бюджетным посланием в ЗакСО. 

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#Ульяна Савина#Новости УрФО#Общество#Горнолыжный спорт#Лыжный спорт#Зима#Гора Белая#Гора Долгая#Леонид Рапопорт
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