Два спорткомплекса в Тагиле попали на карту лучших зимних спортобъектов региона

Из Нижнего Тагила в число лучших спортобъектов для зимнего отдыха вошли горнолыжный комплекс «Гора Белая» и спортшкола олимпийского резерва «Аист» на горе Долгой. Также на сайте представлен список спортивных соревнований, которые пройдут на перечисленных объектах. А каждый посетитель ресурса может поучаствовать в конкурсе или розыгрыше.