Два спорткомплекса в Тагиле попали на карту лучших зимних спортобъектов региона

В Свердловской области разработали единую карту мест для активного отдыха зимой. Веб-ресурс создан в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни!» нацпроекта «Демография». Презентовал интерактивную карту министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.
Уважаемые друзья, любители здорового образа жизни, наступает зима, и я уверен, что многие из вас займутся любимыми видами спорта. Сменим же деловые костюмы на спортивную форму! — обратился министр к уральцам.
Из Нижнего Тагила в число лучших спортобъектов для зимнего отдыха вошли горнолыжный комплекс «Гора Белая» и спортшкола олимпийского резерва «Аист» на горе Долгой. Также на сайте представлен список спортивных соревнований, которые пройдут на перечисленных объектах. А каждый посетитель ресурса может поучаствовать в конкурсе или розыгрыше.
Напомним, в следующем году правительство Свердловской области выделит на ремонт дорог около 26,6 миллиарда рублей. Об этом ранее рассказал губернатор региона Евгений Куйвашев в рамках выступлении с бюджетным посланием в ЗакСО.