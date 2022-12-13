Екатеринбурженка судится с военкоматом за возвращение слабовидящего мобилизованного

Руковичникова рассказала, что после обращения в суд на нее посыпалась бумажная волокита, а районный военкомат и вовсе сказал не звонить. 9 декабря, спустя несколько недель безуспешных попыток найти инстанцию, которая заинтересуется возвращением мужчины, женщина обратилась в суд от имени Виталия. Марина торопится: она уверена, что каждый день для мобилизованного может стать последним, ведь его перебросили в наступление.