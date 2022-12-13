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Екатеринбурженка судится с военкоматом за возвращение слабовидящего мобилизованного

Сегодня, 08:15
Фото: 1MI
36-летний Виталий из Екатеринбурга имеет близорукость и астигматизм. Его жена считает, что мужчину мобилизовали по ошибке. Для того, чтобы вернуть мужа, Марина Рукавичникова подала в суд на военкомат.

Руковичникова рассказала, что после обращения в суд на нее посыпалась бумажная волокита, а районный военкомат и вовсе сказал не звонить. 9 декабря, спустя несколько недель безуспешных попыток найти инстанцию, которая заинтересуется возвращением мужчины, женщина обратилась в суд от имени Виталия. Марина торопится: она уверена, что каждый день для мобилизованного может стать последним, ведь его перебросили в наступление.

Екатеринбурженка пытается вернуть близорукого мужа-филолога из зоны спецоперации
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Супруга планирует оспорить решение о мобилизации мужа, так как военнообязанного лишили возможности пройти медицинскую комиссию или подать заявление о смене военной службы на гражданскую, рассказала женщина изданию Е1.

В ответ на обращение Марины, Свердловский военный комиссариат заявил, что мужчина прошел медкомиссию и не предъявлял жалоб на состояние здоровья. При этом заявление жительницы Екатеринбурга рассматривает призывная комиссия области. Виталия должны вернуть в столицу Свердловской области для повторного прохождения медицинского освидетельствования. В то же время военному комиссару Чкаловского района внесли представление.

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#Анна Варнакина#Екатеринбург#Мобилизованные#Спецоперация#Суд#Военкомат#Частичная мобилизация в России#Происшествия
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