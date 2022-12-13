TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Экономист: Глава Минпромторга выступает за собственное производство в РФ

Сегодня, 15:23
Фото: pxhere.com
Как отмечает экономист Никита Кричевский, с учетом нынешней ситуации нужно отдать приоритет настоящему технологическому суверенитету страны. И рассчитывать на собственное производство, как это предлагает глава Минпромторга Денис Мантуров, а не на возможности параллельного импорта.

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на мнение Кричевского в его телеграм-канале, где он анализирует состояние отечественной промышленности, сегодня российских предпринимателей можно разбить на две условные группы. Одна состоит из сторонников импорта, другая — из тех, кому более перспективным видится развитие собственного производства.

В первой в основном предприниматели, привыкшие к тому, что все можно купить за границей, попутно зарабатывая на поставках. И они против смены стратегии, в основе которой лежит так называемый параллельный импорт.

По словам экономиста, эти люди выступают против планов Минпромторга по созданию новых производств, исходя из возросшего спроса и временного дефицита, стремясь серьезно увеличивать долю локализации, в том числе на тех предприятиях, что уже работают.

В последнее время магистральным направлением развития для правительства является ряд крупных промышленных кластеров — фармацевтического, автомобильного, авиационного. Их продукция, по мнению Кричевского, — это вершина айсберга, на которой заканчивались длинные технологические цепочки. Такая схема включала производство или приобретение за границей комплектующих в больших количествах. В результате после того, как прекратили поставки в РФ европейские страны, Япония, Южная Корея и США, это привело к фактической остановке производства на многих предприятиях.

Долгие годы даже российские оборонные предприятия в производстве своей продукции использовали часть подшипников, изделий электроники, чипов и ряд других комплектующих, что привозились российскими дистрибьюторами. И хотя по документам вся продукция выпускалась в России, в реальности это был импорт. А разница в цене, когда отсутствует инвестиционная составляющая, делала такие поставки крайне выгодными для людей, которые успели наработать устойчивые связи, в том числе в промышленном госсекторе.

И теперь, как полагает эксперт, пришла пора уйти от схемы, по которой поступали до этого в Россию комплектующие. Если до начала СВО это еще могло быть допустимым, то в нынешних условиях, когда российскую экономику переводят на мобилизационные рельсы, нужно преодолевать экономическую зависимость от иностранных партнеров.

Но те, кому уже удалось хорошо заработать на импорте и кто не способен работать в реальной промышленности, все еще сильны. Поэтому экономист и говорит о том, как важно, что высокопоставленные чиновники заняли в данном противостоянии однозначную позицию, которая заключается в создании настоящего технологического суверенитета.




Подпишитесь
Индекс утраты из-за роста цен на ЖКХ, еду и технику высчитали в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:01
В Нижнем Тагиле обсуждают акцию от УВЗ о сборе с персонала средств на СВО
Вчера, 07:51
Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:35
Эксперт: «Из-за роста тарифов на ЖКХ в Тагиле после Нового года подорожают продукты»
Вчера, 09:00
Холлы и залы будут отремонтированы к новому году в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
На отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле выделено 4 млн рублей
Вчера, 13:32