Экономист: Глава Минпромторга выступает за собственное производство в РФ

Долгие годы даже российские оборонные предприятия в производстве своей продукции использовали часть подшипников, изделий электроники, чипов и ряд других комплектующих, что привозились российскими дистрибьюторами. И хотя по документам вся продукция выпускалась в России, в реальности это был импорт. А разница в цене, когда отсутствует инвестиционная составляющая, делала такие поставки крайне выгодными для людей, которые успели наработать устойчивые связи, в том числе в промышленном госсекторе.