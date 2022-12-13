Экономист: Глава Минпромторга выступает за собственное производство в РФ

Как сообщает newizv.ru со ссылкой на мнение Кричевского в его телеграм-канале, где он анализирует состояние отечественной промышленности, сегодня российских предпринимателей можно разбить на две условные группы. Одна состоит из сторонников импорта, другая — из тех, кому более перспективным видится развитие собственного производства.
В первой в основном предприниматели, привыкшие к тому, что все можно купить за границей, попутно зарабатывая на поставках. И они против смены стратегии, в основе которой лежит так называемый параллельный импорт.
По словам экономиста, эти люди выступают против планов Минпромторга по созданию новых производств, исходя из возросшего спроса и временного дефицита, стремясь серьезно увеличивать долю локализации, в том числе на тех предприятиях, что уже работают.
В последнее время магистральным направлением развития для правительства является ряд крупных промышленных кластеров — фармацевтического, автомобильного, авиационного. Их продукция, по мнению Кричевского, — это вершина айсберга, на которой заканчивались длинные технологические цепочки. Такая схема включала производство или приобретение за границей комплектующих в больших количествах. В результате после того, как прекратили поставки в РФ европейские страны, Япония, Южная Корея и США, это привело к фактической остановке производства на многих предприятиях.
Долгие годы даже российские оборонные предприятия в производстве своей продукции использовали часть подшипников, изделий электроники, чипов и ряд других комплектующих, что привозились российскими дистрибьюторами. И хотя по документам вся продукция выпускалась в России, в реальности это был импорт. А разница в цене, когда отсутствует инвестиционная составляющая, делала такие поставки крайне выгодными для людей, которые успели наработать устойчивые связи, в том числе в промышленном госсекторе.
И теперь, как полагает эксперт, пришла пора уйти от схемы, по которой поступали до этого в Россию комплектующие. Если до начала СВО это еще могло быть допустимым, то в нынешних условиях, когда российскую экономику переводят на мобилизационные рельсы, нужно преодолевать экономическую зависимость от иностранных партнеров.
Но те, кому уже удалось хорошо заработать на импорте и кто не способен работать в реальной промышленности, все еще сильны. Поэтому экономист и говорит о том, как важно, что высокопоставленные чиновники заняли в данном противостоянии однозначную позицию, которая заключается в создании настоящего технологического суверенитета.