Эксперт: Введение цифрового полиса ОМС повысит прозрачность системы здравоохранения

Как пишет newizv.ru., такое нововведение обеспечит прозрачность и эффективность работы всех учреждений отечественной медицины.
По словам профессора, доктора экономических наук, кандидата медицинских наук Владимира Гришина, руководителя АО «Мосэкспертиза», сейчас весь цивилизованный мир активно внедряет цифровые технологии. Это в том числе означает, что теперь полисы, которые ранее были у россиян только в бумажном виде, перейдут в «цифру» – чтобы посетители медицинских учреждений, даже частных, могли попасть на прием только по паспорту.
Россиянам, которые уже являются частью системы обязательного медицинского страхования (ОМС), для оформления цифрового полиса потребуется войти в регистр и определиться с конкретной страховой медицинской организацией. Как только цифровой полис начнет действовать, гражданину уже не потребуется иметь при себе бумажный документ для получения бесплатной медпомощи. Председатель ФОМС Илья Баланин подчеркнул, что ранее полученные полисы ОМС на материальных носителях также остаются действительными и не нуждаются в замене.
Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шупло указывает на то, что после введения в оборот цифрового полиса ОМС процесс заполнения документации станет более оперативным, процент совершения ошибок упадет до минимума, а обмен данными существенно упростится.
Ольга Шупло уверена, что данный этап цифровизации позволит консолидировать информацию о гражданах, которым оказывается медпомощь на региональном и федеральном уровнях, во всероссийской базе данных. Кроме того, удастся оптимизировать распределение бюджетных средств, повысить прозрачность и эффективность российской медицины.
Предполагается, что индивидуальный номер цифрового полиса привяжут к личным сведениям о каждом гражданине России или иностранце, который имеет право на оформление полиса ОМС. Такой идентификационный номер будет введен в базу данных медучреждений, поддерживающих систему обязательного медицинского страхования РФ.
Примечательно, что новорожденных в России автоматически включат в регистр застрахованных лиц после оформления свидетельства о рождении в органах ЗАГС. Люди, получившие российское гражданство, также смогут попасть в регистр – их личные данные будут внесены в систему на основе полученной от МВД информации. Остальные россияне для перевода полиса в «цифру» теперь имеют возможность одновременно подать два заявления – о внесении в регистр с оформлением нового полиса ОМС и на определение страховой медицинской организации.