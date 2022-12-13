Эксперт: Введение цифрового полиса ОМС повысит прозрачность системы здравоохранения

Примечательно, что новорожденных в России автоматически включат в регистр застрахованных лиц после оформления свидетельства о рождении в органах ЗАГС. Люди, получившие российское гражданство, также смогут попасть в регистр – их личные данные будут внесены в систему на основе полученной от МВД информации. Остальные россияне для перевода полиса в «цифру» теперь имеют возможность одновременно подать два заявления – о внесении в регистр с оформлением нового полиса ОМС и на определение страховой медицинской организации.