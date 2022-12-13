Фельдшеру из Верхнего Тагила за подделку больничного грозит до двух лет тюрьмы

Следствие выяснило, что 22 декабря 2021 года 40-летний фельдшер (который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей) оформил незаконный больничный для жителя Верхнего Тагила. Свердловчанин получил справку о временной нетрудоспособности с 15 по 29 декабря, за что расплатился 3-я тысячами рублей. При этом фельдшер внес фиктивные данные о здоровье гражданина во внутренние документы больницы, фальсифицировал обращение в кабинет неотложной медицинской помощи и оказание медицинских услуг.