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Фельдшеру из Верхнего Тагила за подделку больничного грозит до двух лет тюрьмы

Сегодня, 08:26
Фото: 1MI
Фельдшер, который трудился в кабинете неотложной помощи городской больницы Верхнего Тагила, оформил фиктивный больничный за 3 тысячи рублей. Теперь мужчине грозит суд, а вместе с ним — штраф, ограничение свободы или тюремный срок на два года.

Следствие выяснило, что 22 декабря 2021 года 40-летний фельдшер (который ранее не попадал в поле зрения правоохранителей) оформил незаконный больничный для жителя Верхнего Тагила. Свердловчанин получил справку о временной нетрудоспособности с 15 по 29 декабря, за что расплатился 3-я тысячами рублей. При этом фельдшер внес фиктивные данные о здоровье гражданина во внутренние документы больницы, фальсифицировал обращение в кабинет неотложной медицинской помощи и оказание медицинских услуг.

Обвиняемый не сознался в совершении преступления. Уголовное дело за служебный подлог и мелкую взятку правоохранители отправили на рассмотрение в Кировградский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

У трети от всех больных свердловчан диагностировали болезни легких в 2021 году
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#Анна Варнакина#Криминал#Верхний Тагил#Фельдшер#Взятка#Больничный лист
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