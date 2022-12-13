Грузчики заперли семью в квартире и вымогали гонорар за работу в Екатеринбурге

Девушка нашла бригаду грузчиков по объявлению и немало удивилась, когда после переезда с нее потребовали 38 тысяч рублей за услуги. По словам жительницы Екатеринбурга, сначала речь шла о 3100 рублях. Во время конфликта перевозчики решили буквально добиться своего гонорара: заперли входную дверь и угрожали сбросить вещи с 4-го этажа.