Грузчики заперли семью в квартире и вымогали гонорар за работу в Екатеринбурге

Девушка нашла бригаду грузчиков по объявлению и немало удивилась, когда после переезда с нее потребовали 38 тысяч рублей за услуги. По словам жительницы Екатеринбурга, сначала речь шла о 3100 рублях. Во время конфликта перевозчики решили буквально добиться своего гонорара: заперли входную дверь и угрожали сбросить вещи с 4-го этажа.
В один из моментов дошло до рукоприкладства — мужчина сильно сжал запястье женщины, отчего у той образовался синяк, сообщает e1.ru. Заказчица, опасаясь за здоровье детей, которые также находились в квартире, вынуждена была перевести на карту бригадира 15 000 рублей, а после того, как грузчики удалились, написала заявление в правоохранительные органы.
Сейчас в деталях происшествия разбираются участковые отдела полиции Верх-Исетского района.