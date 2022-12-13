TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Грузчики заперли семью в квартире и вымогали гонорар за работу в Екатеринбурге

Сегодня, 00:27
Фото: Официальный сайт администрации Екатеринбурга
Переезд на новое место жительство закончился для жительницы Екатеринбурга рукоприкладством со стороны помогавших ей грузчиков. За свои услуги с женщины потребовали сумму, в 10 раз превышавшую изначально оговоренную.

Девушка нашла бригаду грузчиков по объявлению и немало удивилась, когда после переезда с нее потребовали 38 тысяч рублей за услуги. По словам жительницы Екатеринбурга, сначала речь шла о 3100 рублях. Во время конфликта перевозчики решили буквально добиться своего гонорара: заперли входную дверь и угрожали сбросить вещи с 4-го этажа.

Четверо мужчин вымогали деньги у ритуального бизнеса в Екатеринбурге
Узнать подробнее

В один из моментов дошло до рукоприкладства — мужчина сильно сжал запястье женщины, отчего у той образовался синяк, сообщает e1.ru. Заказчица, опасаясь за здоровье детей, которые также находились в квартире, вынуждена была перевести на карту бригадира 15 000 рублей, а после того, как грузчики удалились, написала заявление в правоохранительные органы.

Сейчас в деталях происшествия разбираются участковые отдела полиции Верх-Исетского района.

Читайте также:
Вымогавший деньги у любовника жены уральский экс-полицейский предстанет перед судомСвердловчанин похитил знакомого и вымогал у него машину ночью на кладбищеЗадержаны вымогавшие 10 млн под предлогом освобождения солдата из плена тагильчане
#Андрей Труфанов#Екатеринбург#Криминал#Вымогательство#Полиция#Услуги#Деньги
Подпишитесь
Индекс утраты из-за роста цен на ЖКХ, еду и технику высчитали в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:01
В Нижнем Тагиле обсуждают акцию от УВЗ о сборе с персонала средств на СВО
Вчера, 07:51
Куда жаловаться на плохую уборку улиц и дорог в Нижнем Тагиле
Вчера, 08:35
Эксперт: «Из-за роста тарифов на ЖКХ в Тагиле после Нового года подорожают продукты»
Вчера, 09:00
Холлы и залы будут отремонтированы к новому году в ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
На отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле выделено 4 млн рублей
Вчера, 13:32