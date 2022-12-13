Грузовик чуть не задавил двухлетнюю девочку в Екатеринбурге

Произошедшее попало на видео. Согласно ролику, одна из девочек во время наезда на нее грузовика упала, и водитель чуть не проехал по ней задним колесом. Мать в момент ЧП стала кричать и бить сумкой о заднюю часть машины. В это время второй ребенок отбежал в сторону. Тогда водитель остановился.