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Грузовик чуть не задавил двухлетнюю девочку в Екатеринбурге

Сегодня, 08:30
Двухлетний ребенок чуть не попал под колеса грузовика. Девочка получила ушиб ноги и была госпитализирована а больницу.

ЧП случилось 12 декабря на улице Суходольской. Водитель ISUZU парковался задним ходом. Он хотел совершить разгрузку. В это время мужчина не заметил, что сзади есть люди. А мама с двумя детьми в этот момент переходили дорогу. Об этом сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга.

Произошедшее попало на видео. Согласно ролику, одна из девочек во время наезда на нее грузовика упала, и водитель чуть не проехал по ней задним колесом. Мать в момент ЧП стала кричать и бить сумкой о заднюю часть машины. В это время второй ребенок отбежал в сторону. Тогда водитель остановился.

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#Елена Озерова#ДТП#Новости УрФО#Грузовик#Ребенок#Больница
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