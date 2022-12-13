Ибрагимович прокомментировал уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Напомним, клуб расторг контракт с нападающим после скандального интервью, в ходе которого он раскритиковал руководство и заявил о неуважении к главному тренеру команды Эрику тен Хагу.
«Мы никогда не узнаем, что там было на самом деле. Они говорят то, что хотят сказать. Роналду говорит то, что должен сказать, чтобы защитить себя. Тренер тоже говорит что-то для самозащиты. А потом и клуб делает собственное заявление», – приводит слова Ибрагимовича «Советский спорт» со ссылкой на британские СМИ.
После ухода из «МЮ» Роналду пребывает статусе свободного агента. По данным прессы, у него есть предложение от арабского клуба с зарплатой в 200 млн евро за сезон.