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Легально срубить елку к Новому году разрешили в Свердловской области

Сегодня, 06:04
Фото: 1MI
С 16 декабря жители Свердловской области могут бесплатно получить праздничное дерево к Новому году, обратившись в одну из 30 организаций, действующих на территории региона.
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Сэкономить на покупке сосны или ели можно, если срубить предмет новогоднего декора самостоятельно. Чтобы получить разрешение и украсить дом или квартиру в рамках закона, жителям Свердловской области понадобится обратиться в одно из 30 лесничеств на территории региона. Адреса и контактные данные организаций доступны по ссылке.

После того, как заявитель и ведомство назначат день для встречи, понадобится приехать, заключить договор купли-продажи и получить соответствующие бумаги, которые разрешат срубить живое дерево без оплаты и последствий. Лесники отдают свердловчанам те деревья, которые в любом случае пришлось бы убрать по каким-либо причинам.

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#Анна Варнакина#Экология#Свердловская область#Елка#Новогодняя елка#Лес#Вырубка
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