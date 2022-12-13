Легально срубить елку к Новому году разрешили в Свердловской области

После того, как заявитель и ведомство назначат день для встречи, понадобится приехать, заключить договор купли-продажи и получить соответствующие бумаги, которые разрешат срубить живое дерево без оплаты и последствий. Лесники отдают свердловчанам те деревья, которые в любом случае пришлось бы убрать по каким-либо причинам.