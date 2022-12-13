Лучшее новогоднее оформление выберут среди ТОС в Нижнем Тагиле

Мероприятия будут проводиться в целях развития территориального общественного самоуправления в городе. Соответствующее постановление подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Фестиваль состоится в период с 15 декабря 2022 по 30 января 2023 года. Участниками могут стать ТОС и инициативные граждане. По правилам, ТОС нужно предоставить для конкурса либо новогоднее оформление общественной территории, либо новогоднее мероприятие.
Инициативным гражданам, проживающих в границах ТОС, нужно будет представить новогоднее оформление придомовых территорий, индивидуальных жилых домов.
Открытие фестиваля состоится в срок до 20 декабря. Строительство снежных и ледяных фигур, горок, установка новогодних елок на территориях ТОС, новогоднее оформление общественных и придомовых территорий, индивидуальных жилых домов состоится с 20 до 30 декабря 2022 года.
Проведение новогодних и рождественских мероприятий для жителей ТОС на открытом воздухе пройдет с 25 декабря 2022 года по 14 января 2023 года.
Подать заявку можно в период с 15 по 20 декабря. Заявки можно приносить по адресу: улица Пархоменко, 1А, кабинет 407. Открытие фестиваля состоится в срок до 20 декабря 2022 года. Итоги будут подведены в срок до 30 января 2023 года. Участником фестиваля наградят дипломами администрации города.
Ранее сообщалось, что с 16 декабря жители Свердловской области могут бесплатно получить елку к Новому году. Для этого нужно обратиться в одну из 30 организаций, действующих на территории региона.