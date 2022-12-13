Лучшее новогоднее оформление выберут среди ТОС в Нижнем Тагиле

Подать заявку можно в период с 15 по 20 декабря. Заявки можно приносить по адресу: улица Пархоменко, 1А, кабинет 407. Открытие фестиваля состоится в срок до 20 декабря 2022 года. Итоги будут подведены в срок до 30 января 2023 года. Участником фестиваля наградят дипломами администрации города.