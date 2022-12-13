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Лучшее новогоднее оформление выберут среди ТОС в Нижнем Тагиле

Сегодня, 12:55
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле состоится фестиваль «Новогодний ТОС» среди органов территориального общественного самоуправления.

Мероприятия будут проводиться в целях развития территориального общественного самоуправления в городе. Соответствующее постановление подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Фестиваль состоится в период с 15 декабря 2022 по 30 января 2023 года. Участниками могут стать ТОС и инициативные граждане. По правилам, ТОС нужно предоставить для конкурса либо новогоднее оформление общественной территории, либо новогоднее мероприятие.

Инициативным гражданам, проживающих в границах ТОС, нужно будет представить новогоднее оформление придомовых территорий, индивидуальных жилых домов.

Открытие фестиваля состоится в срок до 20 декабря. Строительство снежных и ледяных фигур, горок, установка новогодних елок на территориях ТОС, новогоднее оформление общественных и придомовых территорий, индивидуальных жилых домов состоится с 20 до 30 декабря 2022 года.

Проведение новогодних и рождественских мероприятий для жителей ТОС на открытом воздухе пройдет с 25 декабря 2022 года по 14 января 2023 года.

Подать заявку можно в период с 15 по 20 декабря. Заявки можно приносить по адресу: улица Пархоменко, 1А, кабинет 407. Открытие фестиваля состоится в срок до 20 декабря 2022 года. Итоги будут подведены в срок до 30 января 2023 года. Участником фестиваля наградят дипломами администрации города.

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#Елена Озерова#Город#Эксклюзив#Нижний Тагил#НКО#Фестиваль#Новый год
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