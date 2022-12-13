Лучшего молодого учителя Свердловской области с победой поздравил мэр Нижнего Тагила

В начале декабря учитель школы № 3 Яков Лукьянец стал одним из победителей конкурса, который ежегодно проводит комитет профсоюза образования Свердловской области. В упорной борьбе за звание лучшего два педагога набрали одинаковое количество баллов и жюри присудило обоим первое место.
Одним из лучших был признан представитель нижнетагильской педагогической школы — кстати, впервые в истории проведения конкурсов.
Уверен, что в будущем Яков Валерьевич станет прекрасным наставником и для начинающих педагогов. Хочется особенно отметить и тот факт, что он ставит своей целью не только победы, но и дарит детям возможность раскрыть себя, — отметил в поздравительной речи глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Высокой оценки старших коллег заслужил практический подход Якова Лукьянца к доказательству теоремы о сумме углов треугольников, когда с помощью ножниц и бумаги ученики сами убеждаются в ее верности. По признанию самих подопечных лучшего молодого учителя региона скучать на его уроках им не приходится.