Лучшего молодого учителя Свердловской области с победой поздравил мэр Нижнего Тагила

Высокой оценки старших коллег заслужил практический подход Якова Лукьянца к доказательству теоремы о сумме углов треугольников, когда с помощью ножниц и бумаги ученики сами убеждаются в ее верности. По признанию самих подопечных лучшего молодого учителя региона скучать на его уроках им не приходится.