Мать из Каменска-Уральского избежала тюрьмы за избиение детей

Следствие выяснило, что дети на протяжении 5 месяцев подвергались системному физическому и психологическому насилию. В одном из случаев подсудимая взяла полено и ударила им пасынка по голове, затем вывела на холодную погоду в неподходящей одежде.
Суд Каменского района обвинил 36-летнюю женщину в истязании несовершеннолетних и постановил условно ограничить свободу сроком на 4 года. Матери удалось избежать тюрьмы, так как на ее иждивении находится двое детей, сообщает прокуратура Свердловской области.