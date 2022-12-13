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Мать из Каменска-Уральского избежала тюрьмы за избиение детей

Сегодня, 06:56
Фото: 1MI
Мать малолетней девочки и пасынка избивала детей на протяжении полугода (с декабря 2021-го по апрель 2022-го) и применяла психологическое насилие. Женщина из Каменска-Уральского била детей в том числе деревянной ручкой от веника. Истязательница получила 4 года лишения свободы условно.

Следствие выяснило, что дети на протяжении 5 месяцев подвергались системному физическому и психологическому насилию. В одном из случаев подсудимая взяла полено и ударила им пасынка по голове, затем вывела на холодную погоду в неподходящей одежде.

Суд Каменского района обвинил 36-летнюю женщину в истязании несовершеннолетних и постановил условно ограничить свободу сроком на 4 года. Матери удалось избежать тюрьмы, так как на ее иждивении находится двое детей, сообщает прокуратура Свердловской области.

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#Анна Варнакина#Криминал#Каменск-Уральский#Прокуратура#Избиение#Избиение ребенка
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