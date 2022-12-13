Нижний Тагил занял третье место по объему безучетной электроэнергии

Общий объем безучетного потребления электроэнергии в Свердловской области превысил 5,6 млн киловатт-часов. Лидер по нарушениями при обращении с ресурсами — Арамиль, на втором месте Богданович, на третьем — Нижний Тагил. При этом главные безучетники — юридические лица.