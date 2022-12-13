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Нижний Тагил занял третье место по объему безучетной электроэнергии

Сегодня, 07:13
Фото: пресс-служба "Облкоммунэнерго"
Энергетики подвели итоги по безучетному потреблению электроэнергии за 10 месяцев этого года в Свердловской области. Нижний Тагил занял третье место в рейтинге городов по наибольшему количеству «неучтенки».

Общий объем безучетного потребления электроэнергии в Свердловской области превысил 5,6 млн киловатт-часов. Лидер по нарушениями при обращении с ресурсами — Арамиль, на втором месте Богданович, на третьем — Нижний Тагил. При этом главные безучетники — юридические лица.

91% безучетного потребления электроэнергии пришелся на юридических лиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выявленных случаев у этой категории потребителей увеличилось на 63,6%, соответственно, вырос и объем «безучетных» киловатт-часов — на 78%. По каждому случаю безучетного потребления ресурса энергетиками составляется акт, а в последующем производится расчет объема неучтенного потребления для отправки в адрес гарантирующего поставщика, который выставит счет на оплату потребителю, — отметила начальник управления балансов и реализации услуг АО «Облкоммунэнерго» Наталья Голубева.

Физические потребители в этом году по сравнению с прошлым годом истратили на 42% меньше объема неучтенных киловатт-часов.

Специалисты «Облкоммунэнерго» регулярно проверяют счетчики и, если выявляют неучтенное потребление электроэнергии, составляют акт. Затем опечатывают измерительные комплексы для исключения самовольного вмешательства.

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#Ульяна Савина#Электроэнергия#АО "Облкоммунэнерго"#Новости УрФО#Общество
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