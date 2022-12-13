Переход на общероссийскую систему цифровых полисов будет продлен

Предполагается, что к 1 января 2025 года обмен информацией сосредоточится только в едином регистре застрахованных в ОМС. Вместе с цифровым полисом ОМС 1 декабря текущего года ФОМС начал использование единого регистра застрахованных. На сегодня в этом регистре содержится около 145 миллионов записей.
Таким образом, регионы получили время, необходимое для налаживания прямого обмена данными между клиниками, территориальными фондами ОМС и единым регистром без участия территориальных сегментов ГИС ОМС, поскольку сейчас такой технической возможностью обладают не все. Ожидается, что новая система улучшит качество обмена информацией для учета и оплаты медпомощи по ОМС, а также для полномасштабного перехода на электронные полисы. Об этом сообщает Interfax.
Председатель ФОМС Илья Баланин заметил, что переходный период эксплуатации региональных систем территориальных фондов не отражается на работе единого регистра застрахованных в целом. Межведомственное взаимодействие между всеми участниками системы ОМС происходит в соответствии с законодательством России по ОМС. Полис, ранее выпущенный на бумажном или пластиковом носителе, действителен, и замена ему не требуется. Более того, страховые медицинские организации с 1 декабря 2022 года будут выдавать застрахованным полисы в виде выписки из единого регистра застрахованных лиц, содержащей, в частности, и штрихкод.
То, что застрахованным в ОМС не понадобится срочно менять полисы старого образца, подтвердил и вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. Он заявил, что необходимости в замене документов нет, а для максимально комфортного введения цифрового полиса в жизнь россиян страховщики предоставляют им консультации относительно нового порядка оформления полиса в формате выписки из ЕРЗ.
Ранее сообщалось: граждане, застрахованные в системе ОМС и сумевшие своевременно актуализировать данные о своих документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря 2022 года могут оформить цифровой полис ОМС.