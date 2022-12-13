Переход на общероссийскую систему цифровых полисов будет продлен

Председатель ФОМС Илья Баланин заметил, что переходный период эксплуатации региональных систем территориальных фондов не отражается на работе единого регистра застрахованных в целом. Межведомственное взаимодействие между всеми участниками системы ОМС происходит в соответствии с законодательством России по ОМС. Полис, ранее выпущенный на бумажном или пластиковом носителе, действителен, и замена ему не требуется. Более того, страховые медицинские организации с 1 декабря 2022 года будут выдавать застрахованным полисы в виде выписки из единого регистра застрахованных лиц, содержащей, в частности, и штрихкод.